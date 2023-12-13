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Экс-чиновники Триппель и Асташов построили в Омске два одноэтажных склада

Бывшие омские чиновники Триппель и Асташов построили два склада на Индустриальной

13 декабря 2023, 02:27
Фото: Администрация города Омска

Экс-чиновники Триппель и Асташов построили в Омске два одноэтажных склада

Площадь новых зданий в Октябрьском округе составляет 1408,9 кв. м

В Октябрьском округе Омска ввели в эксплуатацию два одноэтажных склада, построенные по адресу Индустриальная, 11ж и Индустриальная, 11к. Площадь каждого из зданий составляет 1408,9 кв. м. Об этом накануне сообщили в депархитектуры городской администрации.

Застройщиком складов выступила омская компания «Планета-Центр», которая производит полимерную пленку. Фирмой, зарегистрированной в 2003 году, владеют экс-министр экономики Омской области Александр Триппель (доля в компании — 24,3%), Лидия Триппель (20%), бывший директор депимущества и заместитель мэра Двораковского в 2016–2017 годах Евгений Асташов (14,8%), Светлана Табаченко (13%), Ольга Триппель (11%), Алексей Триппель (10%) и Ирина Шабанова (6,9%).

Выручка компании «Планета-Центр» в прошлом году составила 5,9 млрд рублей, чистая прибыль — 834,5 млн рублей.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что три участка на территории Кировского округа отдают под строительство складов. Площадь участков варьируется от 4999 до 14313 кв. м. Сейчас в депархе ищут инвесторов, которые арендуют эти территории:

Еще три участка на Левобережье Омска хотят застроить огромными складами
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#Бизнес#Омск#Строительство#Александр Триппель#Склад#Новости#Евгений Асташов#Департамент архитектуры#Ввод в эксплуатацию#Юлия Истомина
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