Бывшие омские чиновники Триппель и Асташов построили два склада на Индустриальной

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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В Октябрьском округе Омска ввели в эксплуатацию два одноэтажных склада, построенные по адресу Индустриальная, 11ж и Индустриальная, 11к. Площадь каждого из зданий составляет 1408,9 кв. м. Об этом накануне сообщили в депархитектуры городской администрации.
Застройщиком складов выступила омская компания «Планета-Центр», которая производит полимерную пленку. Фирмой, зарегистрированной в 2003 году, владеют экс-министр экономики Омской области Александр Триппель (доля в компании — 24,3%), Лидия Триппель (20%), бывший директор депимущества и заместитель мэра Двораковского в 2016–2017 годах Евгений Асташов (14,8%), Светлана Табаченко (13%), Ольга Триппель (11%), Алексей Триппель (10%) и Ирина Шабанова (6,9%).
Выручка компании «Планета-Центр» в прошлом году составила 5,9 млрд рублей, чистая прибыль — 834,5 млн рублей.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что три участка на территории Кировского округа отдают под строительство складов. Площадь участков варьируется от 4999 до 14313 кв. м. Сейчас в депархе ищут инвесторов, которые арендуют эти территории: