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Updated Сегодня, 10:24

В микрорайоне Серебряный берег достроили четырехэтажный магазин с фитнес-клубом

В микрорайоне Серебряный берег достроили четырехэтажный магазин с фитнес-клубом

4 июля 2024, 10:22
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска
Застройщиком здания выступила предпринимательница Лаура Задоян из Омской области.

В Омске, на улице Красный путь, 105а, ввели в эксплуатацию четырехэтажное здание магазина общей площадью 3754,1 кв. м. Как сообщили в депархитектуры городской администрации, застройщиком нового здания выступила местная предпринимательница Лаура Задоян.

На верхнем этаже, по словам и. о. директора профильного ведомства Татьяны Фроловой, расположится фитнес-зал. По крайней мере, такие планы озвучил застройщик.

«Приятно, что омские предприниматели чувствуют социальную ответственность и дарят омичам новое место для укрепления здоровья», — прокомментировала Фролова.

Отметим, что Лаура Задоян зарегистрировала ИП в 2014 году. Она специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом».

В целом же в Омске с начала 2024 года сдали уже 43 объекта, среди них в том числе АЗС в Старом Кировске и мойка на Андрианова.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Магазин#Застройщик#Фитнесс-клуб#Новости#Департамент архитектуры#Ввод в эксплуатацию
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