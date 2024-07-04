В микрорайоне Серебряный берег достроили четырехэтажный магазин с фитнес-клубом

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Омске, на улице Красный путь, 105а, ввели в эксплуатацию четырехэтажное здание магазина общей площадью 3754,1 кв. м. Как сообщили в депархитектуры городской администрации, застройщиком нового здания выступила местная предпринимательница Лаура Задоян.
На верхнем этаже, по словам и. о. директора профильного ведомства Татьяны Фроловой, расположится фитнес-зал. По крайней мере, такие планы озвучил застройщик.
«Приятно, что омские предприниматели чувствуют социальную ответственность и дарят омичам новое место для укрепления здоровья», — прокомментировала Фролова.
Отметим, что Лаура Задоян зарегистрировала ИП в 2014 году. Она специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом».
В целом же в Омске с начала 2024 года сдали уже 43 объекта, среди них в том числе АЗС в Старом Кировске и мойка на Андрианова.