gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

К концу года в Омске достроят проблемный жилой дом на Перелета

Подарок к зиме. К концу года в Омске достроят проблемный жилой дом на Перелета

5 июля 2024, 09:35
Фото: министерство строительства Омской области

К концу года в Омске достроят проблемный жилой дом на Перелета

Здание готово пока что на 40%.

В министерстве строительства Омской области рассказали о состоянии дома на улице Перелета, 2. Также известно, когда планируют сдать в эксплуатацию долгострой.

Он занесен в Единый реестр проблемных объектов. По последним данным, жилое здание готово на 40%. Его достройкой занимается компания ООО «Строитель». Рабочие возводят внешние стены и внутренние перегородки, обустраивают вентиляцию и ставят оконные проемы. На этом этапе еще подрядчик занимается системой электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как указали в профильном ведомстве, дом хотят сдать в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Квартиры здесь получат 167 дольщиков.

До этого возникла проблема на строительной площадке жилого комплекса по улице Пригородная. Прокуратуру категорически не устраивает, что на берегу Иртыша возводят дома. Известно, что администрация Омска передала территорию в частные руки вопреки тому, что она числится в федеральной собственности. По этому поводу проходят судебные заседания, действует запрет на продолжение строительства, однако работы на площадке не прекратили.

В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет
Узнать подробнее
Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Город#Омск#Омская область#Россия#Строительство#Долгострой#Дольщики#Новости#Ввод в эксплуатацию
Подпишитесь
Все-таки остановили. Стройку на Пригородной прекратили под контролем приставов
Сегодня, 10:21
Шок. Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье
Сегодня, 13:04
Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор
Сегодня, 05:17
«Расходимся, права не нарушены»: прокуратуру не заинтересовал снос елей у ТЦ «Омский»
Сегодня, 12:02
«Вы вообще это чучело видели?»: омский боец Шлеменко — о нападении на рэпера Кишлака
Сегодня, 09:38
Есть замена. Известно о возможной отставке Винникова с поста главы омского следкома
Сегодня, 09:04