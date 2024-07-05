Подарок к зиме. К концу года в Омске достроят проблемный жилой дом на Перелета

До этого возникла проблема на строительной площадке жилого комплекса по улице Пригородная. Прокуратуру категорически не устраивает, что на берегу Иртыша возводят дома. Известно, что администрация Омска передала территорию в частные руки вопреки тому, что она числится в федеральной собственности. По этому поводу проходят судебные заседания, действует запрет на продолжение строительства, однако работы на площадке не прекратили.