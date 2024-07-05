Подарок к зиме. К концу года в Омске достроят проблемный жилой дом на Перелета

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В министерстве строительства Омской области рассказали о состоянии дома на улице Перелета, 2. Также известно, когда планируют сдать в эксплуатацию долгострой.
Он занесен в Единый реестр проблемных объектов. По последним данным, жилое здание готово на 40%. Его достройкой занимается компания ООО «Строитель». Рабочие возводят внешние стены и внутренние перегородки, обустраивают вентиляцию и ставят оконные проемы. На этом этапе еще подрядчик занимается системой электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Как указали в профильном ведомстве, дом хотят сдать в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Квартиры здесь получат 167 дольщиков.
До этого возникла проблема на строительной площадке жилого комплекса по улице Пригородная. Прокуратуру категорически не устраивает, что на берегу Иртыша возводят дома. Известно, что администрация Омска передала территорию в частные руки вопреки тому, что она числится в федеральной собственности. По этому поводу проходят судебные заседания, действует запрет на продолжение строительства, однако работы на площадке не прекратили.