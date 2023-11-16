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Омский депарх ввел в эксплуатацию транспортную развязку у Ленинградского моста

В Омске ввели в эксплуатацию развязку у Ленинградского моста за 242 млн рублей

16 ноября 2023, 05:50
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Омский депарх ввел в эксплуатацию транспортную развязку у Ленинградского моста

Подрядчик — омская компания «Стройтраст» — достроила объект еще в июле 2023 года.

В департаменте архитектуры и градостроительства выдали разрешение на ввод в эксплуатацию транспортной развязки на 3-й Островской. Объект у Ленинградского моста возводил «Стройтраст» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За работу подрядчику заплатили 242,5 млн рублей.

Протяженность построенных участков дороги вместе с переходно-скоростными полосами для съездов, участком улицы 3-й Енисейской и двумя правоповоротными съездами составила 1414 метров. На объекте появились тротуары шириной от 2 до 3 метров и велосипедная дорожка шириной в 2 метра.

По условиям контракта, подрядчик также обустроил линию наружного освещения, ливневую канализацию, парковку для автомобилей и благоустроил прилегающую территорию. Работы на объекте завершились в июле, но сама развязка пока функционирует в ограниченном режиме.

Полностью развязка для движения транспорта будет доступна после завершения капремонта Ленинградского моста.

Напомним, что компания «Стройтраст» недавно приступила к выполнению миллиардного контракта по реконструкции бульвара Архитектора. Подрядчик начал снимать асфальт на первом перекрытом участке и до конца года планирует зайти еще на пару участков.

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#Дороги#Омск#Строительство#Транспортная развязка#Ленинградский мост#Подрядчик#Новости#Департамент архитектуры#Ввод в эксплуатацию#Юлия Истомина#Стройтраст
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