В Омске ввели в эксплуатацию развязку у Ленинградского моста за 242 млн рублей

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В департаменте архитектуры и градостроительства выдали разрешение на ввод в эксплуатацию транспортной развязки на 3-й Островской. Объект у Ленинградского моста возводил «Стройтраст» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За работу подрядчику заплатили 242,5 млн рублей.
Протяженность построенных участков дороги вместе с переходно-скоростными полосами для съездов, участком улицы 3-й Енисейской и двумя правоповоротными съездами составила 1414 метров. На объекте появились тротуары шириной от 2 до 3 метров и велосипедная дорожка шириной в 2 метра.
По условиям контракта, подрядчик также обустроил линию наружного освещения, ливневую канализацию, парковку для автомобилей и благоустроил прилегающую территорию. Работы на объекте завершились в июле, но сама развязка пока функционирует в ограниченном режиме.
Полностью развязка для движения транспорта будет доступна после завершения капремонта Ленинградского моста.
Напомним, что компания «Стройтраст» недавно приступила к выполнению миллиардного контракта по реконструкции бульвара Архитектора. Подрядчик начал снимать асфальт на первом перекрытом участке и до конца года планирует зайти еще на пару участков.