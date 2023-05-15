В центре Омска ввели в эксплуатацию 4-этажный ресторан бизнесмена Латарии

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:54
В Омске на улице Ленина, 23/1 ввели в эксплуатацию ресторан «Гурманъ», сообщили сегодня, 15 мая, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска. В здании 4 этажа, один из которых подземный, общая площадь комплекса составляет 2240,8 кв. м.
Земельный участок и здание ресторана принадлежит компании «Сатурн», учредителем которого является бизнесмен Темури Латария — один из самых богатых людей в Омской области.
«Это будет абсолютно новое здание в архитектуре улицы Ленина. В здании будет два этажа — на первом можно будет отведать традиционные блюда из теста — например, пиццу и хачапури. На втором этаже будут подавать блюда высокой кухни. Кроме того, летом посетители ресторана смогут посидеть на террасе. Объем инвестиций проекта — около 100 миллионов рублей», — сообщал ранее Темури Латария о новом ресторане.