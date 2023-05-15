Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Изображение материала

В центре Омска ввели в эксплуатацию 4-этажный ресторан бизнесмена Латарии

15 мая 2023, 08:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
Общая площадь комплекса составляет больше 2 тысяч квадратных метров.

В Омске на улице Ленина, 23/1 ввели в эксплуатацию ресторан «Гурманъ», сообщили сегодня, 15 мая, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска. В здании 4 этажа, один из которых подземный, общая площадь комплекса составляет 2240,8 кв. м.

Земельный участок и здание ресторана принадлежит компании «Сатурн», учредителем которого является бизнесмен Темури Латария — один из самых богатых людей в Омской области.

«Это будет абсолютно новое здание в архитектуре улицы Ленина. В здании будет два этажа — на первом можно будет отведать традиционные блюда из теста — например, пиццу и хачапури. На втором этаже будут подавать блюда высокой кухни. Кроме того, летом посетители ресторана смогут посидеть на террасе. Объем инвестиций проекта — около 100 миллионов рублей», — сообщал ранее Темури Латария о новом ресторане.
«Руском» Темури Латарии почти удвоил прибыль за год
Узнать подробнее
«Ради чего?»: в центре Омска вырубили часть Губернаторского сада
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Темури Латария#Департамент строительства#Департамент градостроительства#Мэрия#Ввод в эксплуатацию#Общество#Город#Омск
Подпишитесь
«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков
Сегодня, 09:35
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу
Сегодня, 10:30
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 10:41