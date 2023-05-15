В центре Омска ввели в эксплуатацию 4-этажный ресторан бизнесмена Латарии

В Омске на улице Ленина, 23/1 ввели в эксплуатацию ресторан «Гурманъ», сообщили сегодня, 15 мая, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска. В здании 4 этажа, один из которых подземный, общая площадь комплекса составляет 2240,8 кв. м.