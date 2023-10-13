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В Омске у метромоста сдали в эксплуатацию четырехзвездочную гостиницу Cosmos

В Омске у метромоста сдали в эксплуатацию четырехзвездочную гостиницу Cosmos

13 октября 2023, 07:48
Фото: Евгений Игишев / Город55
В комплексе 190 номеров, 7 лифтов, общая площадь здания составляет больше 10 тысяч квадратных метров.

В Омске ввели в эксплуатацию четырехзвездочный отель Cosmos. Здание находится на набережной Тухачевского рядом с метромостом. Вчера, 12 октября, гостиничный комплекс поставили на кадастровый учет.

Отель построила компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову. В гостинице 190 номеров, 7 лифтов, общая площадь здания составляет больше 10 тысяч квадратных метров.

Изначально Cosmos строился к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти, в том числе, и в Омске. Но Россию лишили права проводить соревнования.

Открытие комплекса переносили уже несколько раз. Ранее представители отеля показали, как будут выглядеть номера в гостинице. Они будут делиться на стандартный, улучшенный и люкс.

Показали номера. В Омске открытие отеля Cosmos перенесли на лето
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#Омск#Омская область#Гостиница#Метромост#Ввод в эксплуатацию#Евгений Игишев#АФК Система#Евгений Евтушенков
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