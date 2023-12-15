Строили с 2016 года. В центре на Пушкина сдали 11-этажный офис «Омсктехуглерода»

Компания-застройщик — «Омск-Имущество» — зарегистрирована в Москве и связана с «Омсктехуглеродом» (председатель совета директоров Валерий Каплунат). Завод как раз является управляющей организацией ООО «Омск-Имущество». А учредителем и «Омск-Имущества», и «Омсктехуглерода» является частная компания «Омск карбон групп лимитед», прописанная на Кипре.