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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

В центре города на улице Пушкина сдали 11-этажный офис «Омсктехуглерода»

Строили с 2016 года. В центре на Пушкина сдали 11-этажный офис «Омсктехуглерода»

15 декабря 2023, 05:05
Фото: Департамент архитектуры администрации Омска

В центре города на улице Пушкина сдали 11-этажный офис «Омсктехуглерода»

Площадь нового административного здания составляет более 5 тысяч квадратных метров.

В Центральном округе Омска, на улице Пушкина, ввели в эксплуатацию новое административное здание. Застройщиком одиннадцатиэтажного здания, площадь которого составляет 5108,3 кв. м, выступило общество с ограниченной ответственностью «Омск-Имущество».

Разрешение на строительство здания выдали еще в мае 2016 года, но сама стройка затянулась.

Компания-застройщик — «Омск-Имущество» — зарегистрирована в Москве и связана с «Омсктехуглеродом» (председатель совета директоров Валерий Каплунат). Завод как раз является управляющей организацией ООО «Омск-Имущество». А учредителем и «Омск-Имущества», и «Омсктехуглерода» является частная компания «Омск карбон групп лимитед», прописанная на Кипре.

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#Бизнес#Омск#Строительство#Новости#Омсктехуглерод#Здание#Ввод в эксплуатацию#Юлия Истомина#Валерий Каплунат
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