Строили с 2016 года. В центре на Пушкина сдали 11-этажный офис «Омсктехуглерода»

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Центральном округе Омска, на улице Пушкина, ввели в эксплуатацию новое административное здание. Застройщиком одиннадцатиэтажного здания, площадь которого составляет 5108,3 кв. м, выступило общество с ограниченной ответственностью «Омск-Имущество».
Разрешение на строительство здания выдали еще в мае 2016 года, но сама стройка затянулась.
Компания-застройщик — «Омск-Имущество» — зарегистрирована в Москве и связана с «Омсктехуглеродом» (председатель совета директоров Валерий Каплунат). Завод как раз является управляющей организацией ООО «Омск-Имущество». А учредителем и «Омск-Имущества», и «Омсктехуглерода» является частная компания «Омск карбон групп лимитед», прописанная на Кипре.