В Центральном округе Омска ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный магазин

В пресс-службе департамента архитектуры и градостроительства городской администрации сообщили о вводе в эксплуатацию четырехэтажного магазина в Центральном округе. Новый торговый комплекс общей площадью около 4 тысяч кв. м находится на пересечении улиц Совхозная и 24-я Северная.