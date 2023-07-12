Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Изображение материала

В Центральном округе Омска ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный магазин

12 июля 2023, 11:51
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии
Магазин находится на улице Совхозная
В качестве застройщика выступил омский предприниматель Евгений Коновалов.

В пресс-службе департамента архитектуры и градостроительства городской администрации сообщили о вводе в эксплуатацию четырехэтажного магазина в Центральном округе. Новый торговый комплекс общей площадью около 4 тысяч кв. м находится на пересечении улиц Совхозная и 24-я Северная.

Построил магазин по улице Совхозная, 188 индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. ИП он зарегистрировал еще в 2010 году.

Недалеко от магазина находятся частный сектор и многоэтажные жилые домаНедалеко от магазина находятся частный сектор и многоэтажные жилые дома
Недалеко от магазина находятся частный сектор и многоэтажные жилые дома
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства омской администрации

Напомним, что Город55 в начале июня писал, что проект магазина на пересечении 24-й Северной и Совхозной получил положительное заключение экспертизы. Над документацией работали две проектных компании — ООО «ПИ „Новые технологии“» и ООО «ПСК „Остов“».

Еще один магазин Коновалов строит на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-й Северной. А в 2020 году предпринимателю пришлось судиться с департаментом имущественных отношений из-за отказа последнего предоставить Коновалову земельный участок в аренду без проведения торгов.

Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Магазин#Ввод в эксплуатацию#Строительство#Бизнес#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек
Сегодня, 09:26
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45