В Центральном округе Омска ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный магазин

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В пресс-службе департамента архитектуры и градостроительства городской администрации сообщили о вводе в эксплуатацию четырехэтажного магазина в Центральном округе. Новый торговый комплекс общей площадью около 4 тысяч кв. м находится на пересечении улиц Совхозная и 24-я Северная.
Построил магазин по улице Совхозная, 188 индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. ИП он зарегистрировал еще в 2010 году.
Напомним, что Город55 в начале июня писал, что проект магазина на пересечении 24-й Северной и Совхозной получил положительное заключение экспертизы. Над документацией работали две проектных компании — ООО «ПИ „Новые технологии“» и ООО «ПСК „Остов“».
Еще один магазин Коновалов строит на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-й Северной. А в 2020 году предпринимателю пришлось судиться с департаментом имущественных отношений из-за отказа последнего предоставить Коновалову земельный участок в аренду без проведения торгов.