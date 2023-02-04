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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Люди ждут жилье, попадают в розыск и строят заправки. Омск сегодня

4 февраля 2023, 14:23
Фото: Город55
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. В Омске снова объявили в розыск человека, расплатившегося найденной картой. В полицию обратилась 59-летняя женщина, которая потеряла банковскую карту и получила уведомления на телефон о тратах, которые не совершала. В связи с этим разыскивают темноволосую женщину в шубе, которая попала на камеры видеонаблюдения в магазинах, где совершались покупки. Пропало 5 200 рублей.

В Омске разыскивается женщина из-за оплаты покупок чужой банковской картой
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Новость № 2. Бывший вице-мэр Омска, некогда претендовавший на губернаторское кресло и возглавлявший «Сибуправдор» отправился покорять топливный бизнес. Департамент градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию заправки, возведенной компанией «РЕТРАКС», директор которой — известный политик и бизнесмен Омска Иосиф Дроботенко. 

Бывший вице-мэр Омска построил новую заправку на «Московке»
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Новость № 3. Расселения из ветхого жилья придется подождать. Мэр и председатель Горсовета прошлись по социально-значимым стройкам Омска. Выяснилось, что в многоквартирном доме на ул. 6-й Станционной не готов еще даже первый этаж. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведутся с нарушением графиков. Завершение строительства ждут около 600 жителей аварийных домов.

Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом
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