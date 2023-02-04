Новость № 1. В Омске снова объявили в розыск человека, расплатившегося найденной картой. В полицию обратилась 59-летняя женщина, которая потеряла банковскую карту и получила уведомления на телефон о тратах, которые не совершала. В связи с этим разыскивают темноволосую женщину в шубе, которая попала на камеры видеонаблюдения в магазинах, где совершались покупки. Пропало 5 200 рублей.