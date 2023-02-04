Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Новость № 1. В Омске снова объявили в розыск человека, расплатившегося найденной картой. В полицию обратилась 59-летняя женщина, которая потеряла банковскую карту и получила уведомления на телефон о тратах, которые не совершала. В связи с этим разыскивают темноволосую женщину в шубе, которая попала на камеры видеонаблюдения в магазинах, где совершались покупки. Пропало 5 200 рублей.
Новость № 2. Бывший вице-мэр Омска, некогда претендовавший на губернаторское кресло и возглавлявший «Сибуправдор» отправился покорять топливный бизнес. Департамент градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию заправки, возведенной компанией «РЕТРАКС», директор которой — известный политик и бизнесмен Омска Иосиф Дроботенко.
Новость № 3. Расселения из ветхого жилья придется подождать. Мэр и председатель Горсовета прошлись по социально-значимым стройкам Омска. Выяснилось, что в многоквартирном доме на ул. 6-й Станционной не готов еще даже первый этаж. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведутся с нарушением графиков. Завершение строительства ждут около 600 жителей аварийных домов.