gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Дома в «Зеленой реке»

От 12 до 16 этажей. На Левобережье Омска сдали сразу три элитные многоэтажки

2 августа 2024, 08:16
Фото: Управление Росреестра по Омской области
Дома в «Зеленой реке»

В огромном микрорайоне на Левобережье Омска сдали три многоэтажки

Дома, построенные застройщиком из Санкт-Петербурга, находятся на улице Владимира Жоги.

В Омске 31 июля ввели в эксплуатацию три новых жилых дома на улице Владимира Жоги. Это первые здания в жилом комплексе «Зеленая река», который строит «Эталон» на Левобережье.

Второй, третий и четвертый корпуса имеют от 12 до 16 этажей. В них расположены 376 квартир, а также нежилые помещения. Квартиры уже предлагаются на сайтах недвижимости. Самая дешевую можно приобрести за 6 миллионов рублей, а дорогая — обойдется в 16 миллионов.

Дома в «Зеленой реке»Дома в «Зеленой реке»
Дома в «Зеленой реке»Дома в «Зеленой реке»
Дома в «Зеленой реке»Дома в «Зеленой реке»
Дома в «Зеленой реке»
Фото: Управление Росреестра по Омской области

В пресс-службе минстроя сообщили, что в «Зеленой реке» смогут поселиться 35 тысяч человек. На территории микрорайона в дальнейшем появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велодорожки и амфитеатр для мини-концертов.

Ранее Город55 рассказывал, что «Эталону» согласовали вырубку 48 деревьев на Волгоградской. Они мешают строительству второй очереди жилья.

Компенсация в 1,5 млн рублей. В Омске «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев
Узнать подробнее
#Общество#Недвижимость#Омск#Строительство#Минстрой#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Эталон#Зеленая река#Ввод в эксплуатацию
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Сегодня, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Сегодня, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Сегодня, 11:30