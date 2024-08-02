От 12 до 16 этажей. На Левобережье Омска сдали сразу три элитные многоэтажки

Второй, третий и четвертый корпуса имеют от 12 до 16 этажей. В них расположены 376 квартир, а также нежилые помещения. Квартиры уже предлагаются на сайтах недвижимости. Самая дешевую можно приобрести за 6 миллионов рублей, а дорогая — обойдется в 16 миллионов.