От 12 до 16 этажей. На Левобережье Омска сдали сразу три элитные многоэтажки

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Омске 31 июля ввели в эксплуатацию три новых жилых дома на улице Владимира Жоги. Это первые здания в жилом комплексе «Зеленая река», который строит «Эталон» на Левобережье.
Второй, третий и четвертый корпуса имеют от 12 до 16 этажей. В них расположены 376 квартир, а также нежилые помещения. Квартиры уже предлагаются на сайтах недвижимости. Самая дешевую можно приобрести за 6 миллионов рублей, а дорогая — обойдется в 16 миллионов.
В пресс-службе минстроя сообщили, что в «Зеленой реке» смогут поселиться 35 тысяч человек. На территории микрорайона в дальнейшем появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велодорожки и амфитеатр для мини-концертов.
Ранее Город55 рассказывал, что «Эталону» согласовали вырубку 48 деревьев на Волгоградской. Они мешают строительству второй очереди жилья.