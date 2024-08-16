Минимум 7 млн за «двушку». В Омске сдали три новых многоквартирных дома

В трех округах Омска ввели в эксплуатацию по одному многоэтажному дому. Об этом сообщили в городской администрации. Первый дом — девятиэтажка — имеет площадь 6120,2 кв. м и находится на улице 6-й Амурский проезд, 14 в микрорайоне «Амурский». Дом, построенный фирмой «Завод строительных конструкций №1» рассчитан на 106 квартир, 54 из них — однокомнатные, а 52 — двухкомнатные.