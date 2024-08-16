Минимум 7 млн за «двушку». В Омске сдали три новых многоквартирных дома

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В трех округах Омска ввели в эксплуатацию по одному многоэтажному дому. Об этом сообщили в городской администрации. Первый дом — девятиэтажка — имеет площадь 6120,2 кв. м и находится на улице 6-й Амурский проезд, 14 в микрорайоне «Амурский». Дом, построенный фирмой «Завод строительных конструкций №1» рассчитан на 106 квартир, 54 из них — однокомнатные, а 52 — двухкомнатные.
На Левобережье, на Волгоградской, 46, от «Строительной компании „Горпроект“» сдали десятиэтажку на 80 квартир. В доме поровну «однушек» и «двушек». Последняя новая сданная пятиэтажка расположена на Молодогвардейской, 39а. «Миниатюрный» дом рассчитан только на 19 квартир, из них 15 — двухкомнатные, остальные — однокомнатные. Возводил пятиэтажку «ЗСЖБ №6».
Отметим, что стоимость квартир в этих домах не слишком бюджетная. Так, «двушка» площадью 63,8 кв. м на Молодогвардейской обойдется в 7,12 млн рублей. В десятиэтажке на Волгоградской на покупку однокомнатной квартиры нужно накопить минимум 5,14 млн рублей, а двухкомнатной — 7,3 млн.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске после долгого простоя начали выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов. Среди них как раз есть компания «Горпроект», которая возьмется за стройку третьего дома в ЖК «Волгоградская звезда».