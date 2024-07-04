gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Дом на Волгоградской

Поровну однушек с двушками. На Левобережье Омска построили новый 10-этажный дом

4 июля 2024, 04:08
Фото: Строительная компания «Горпроект»
Дом на Волгоградской

В Омске на Волгоградской сдали 10-этажку на 80 квартир

Строительством занималась компания «Горпроект», которой владеет директор ООО «Апарт-отель „Маршал“» Сергей Доронин.

В Омске на прошлой неделе ввели в эксплуатацию еще один многоквартирный дом. Разрешение на ввод объекта на Волгоградской, 48 сотрудники Росреестра выдали 28 июня.

Строительством 10-этажного дома в ЖК «Волгоградская звезда» занималась строительная компания «Горпроект». Общая площадь дома составила 6000 кв. м, из них 4535,7 «квадратов» — это жилые помещения.

«В доме расположено 80 квартир: 40 — однокомнатных (их совокупная площадь — 1 789 кв. м) и 40 — двухкомнатных (общая площадь — 2 746,7)», — отметили в пресс-службе Росреестра.
Дом на ВолгоградскойДом на Волгоградской
Дом на ВолгоградскойДом на Волгоградской
Дом на ВолгоградскойДом на Волгоградской
Дом на ВолгоградскойДом на Волгоградской
Дом на Волгоградской
Фото: Строительная компания «Горпроект»

Добавим, что строительной компанией «Горпроект» владеет и руководит Сергей Доронин. В прошлом году выручка фирмы составила только 540 тысяч рублей. Сам Доронин также занимает должность директора в ООО «Апарт-отель „Маршал“».

Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Росреестр#Ввод в эксплуатацию
Подпишитесь
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
Вчера, 03:50
«Собрал 7 мешков мусора». Блогер Чистомэн приводил в порядок набережную в Омске
Сегодня, 06:20
В Омске потратят 10 млн рублей на инвентаризацию ливневки
Сегодня, 05:19
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
Сегодня, 03:30
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
Сегодня, 04:24
Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ
Сегодня, 06:05