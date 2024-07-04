Поровну однушек с двушками. На Левобережье Омска построили новый 10-этажный дом

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Омске на прошлой неделе ввели в эксплуатацию еще один многоквартирный дом. Разрешение на ввод объекта на Волгоградской, 48 сотрудники Росреестра выдали 28 июня.
Строительством 10-этажного дома в ЖК «Волгоградская звезда» занималась строительная компания «Горпроект». Общая площадь дома составила 6000 кв. м, из них 4535,7 «квадратов» — это жилые помещения.
«В доме расположено 80 квартир: 40 — однокомнатных (их совокупная площадь — 1 789 кв. м) и 40 — двухкомнатных (общая площадь — 2 746,7)», — отметили в пресс-службе Росреестра.
Добавим, что строительной компанией «Горпроект» владеет и руководит Сергей Доронин. В прошлом году выручка фирмы составила только 540 тысяч рублей. Сам Доронин также занимает должность директора в ООО «Апарт-отель „Маршал“».