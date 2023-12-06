Деловые 14 этажей. В Омске ищут арендаторов в новый бизнес-центр

Как пишет NGS55.RU, уже идет поиск тех, кто будет арендовать помещения в бизнес-центре. Это разноуровневое здание, где минимальное количество этажей составляет четыре. Этот объект строился на протяжении семи лет, проектом занималась компания «Архбюро 91». Деловая высотка по дизайну в целом схожа с внешним видом «Малибу».