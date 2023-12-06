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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:44

иллюстрация

Деловые 14 этажей. В Омске ищут арендаторов в новый бизнес-центр

6 декабря 2023, 09:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ищут арендаторов в новый бизнес-центр на Орджоникидзе

Здание располагается на Орджоникидзе недалеко от популярного клуба.

В Центральном округе ввели в эксплуатацию 14-этажный офисный центр. Он находится рядом с рестораном-клубом «Малибу» по улице Орджоникидзе, 22 в. Общая площадь здания составляет больше восьми тыс кв м.

Как пишет NGS55.RU, уже идет поиск тех, кто будет арендовать помещения в бизнес-центре. Это разноуровневое здание, где минимальное количество этажей составляет четыре. Этот объект строился на протяжении семи лет, проектом занималась компания «Архбюро 91». Деловая высотка по дизайну в целом схожа с внешним видом «Малибу».

Фото: пресс-служба министерства строительства Омской области

Застройщиком стала компания «АВ-конструкция». О вводе в эксплуатацию сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Ранее Город55 писал о том, что недалеко от микрорайона Рябиновка, на улице Верхнеднепровская, появится новый торговый центр. Его возведут на месте платной парковки. Проект строительства объекта уже получил положительное заключение экспертизы.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Департамент архитектуры#Офис#Ввод в эксплуатацию#Алина Ясинская
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