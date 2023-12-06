Деловые 14 этажей. В Омске ищут арендаторов в новый бизнес-центр

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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В Центральном округе ввели в эксплуатацию 14-этажный офисный центр. Он находится рядом с рестораном-клубом «Малибу» по улице Орджоникидзе, 22 в. Общая площадь здания составляет больше восьми тыс кв м.
Как пишет NGS55.RU, уже идет поиск тех, кто будет арендовать помещения в бизнес-центре. Это разноуровневое здание, где минимальное количество этажей составляет четыре. Этот объект строился на протяжении семи лет, проектом занималась компания «Архбюро 91». Деловая высотка по дизайну в целом схожа с внешним видом «Малибу».
Застройщиком стала компания «АВ-конструкция». О вводе в эксплуатацию сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.
Ранее Город55 писал о том, что недалеко от микрорайона Рябиновка, на улице Верхнеднепровская, появится новый торговый центр. Его возведут на месте платной парковки. Проект строительства объекта уже получил положительное заключение экспертизы.