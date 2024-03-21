Проект введенной в эксплуатацию омской школы на Космическом прошел госэкспертизу

Напомним, что крупный контракт на строительство школы на проспекте Космическом получила компания «Строительные материалы Сибири», которой владеет Александр Антропенко. В процессе работы подорожали с 964,5 млн рублей до 1,8 млрд. Изменился также и срок исполнения контракта — с 20 декабря 2022 года на 29 декабря 2023-го.