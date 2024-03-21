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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Строительство школы обошлось почти в 2 млрд рублей

Проект введенной в эксплуатацию омской школы на Космическом прошел госэкспертизу

21 марта 2024, 12:05
Фото: Министерство строительства Омской области
Строительство школы обошлось почти в 2 млрд рублей
Новую школу на 1122 места возводила компания «Строительные материалы Сибири». В процессе строительства изменился срок и стоимость выполнения работ.

Городу55 стало известно, что проект строительства школы на проспекте Космический в Октябрьском округе снова прошел госэкспертизу.

21 марта «Государственная экспертиза Омской области» выдала положительное заключение. Как рассказали Городу55 в омском минстрое, на проверку отправляли сметную документацию.

«Была перепроверка сметной стоимости технического присоединения уже готового объекта к коммуникациям», — отметили в министерстве строительства.

В заключении экспертизы говорится, что исполнителем проекта стала компания «Строительные материалы Сибири», которая как раз и возводила новую школу. А в качестве застройщика указан заказчик работ — «Омскоблстройзаказчик».

Напомним, что крупный контракт на строительство школы на проспекте Космическом получила компания «Строительные материалы Сибири», которой владеет Александр Антропенко. В процессе работы подорожали с 964,5 млн рублей до 1,8 млрд. Изменился также и срок исполнения контракта — с 20 декабря 2022 года на 29 декабря 2023-го.

30 декабря прошлого года школу на Космическом ввели в эксплуатацию. Но для детей она распахнет свои двери только 1 сентября 2024 года: прием заявлений стартует 1 апреля. Сейчас в общеобразовательное учреждение активно набирают педагогов.

В современной школе, шефство над которой взял «Роскосмос», есть два обеденных зала для единовременной рассадки более 700 человек, актовый зал на 550 посадочных мест, два спортзала.

Ранее Город55 рассказывал, в каких учебных заведениях не хватает педагогов. Эта проблема дефицита учителей сохраняется уже продолжительное время.

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#Эксклюзивы#Общество#Образование#Омск#Школа#Строительство#Подрядчик#Проект#Новости#Экспертиза#Ввод в эксплуатацию#Юлия Истомина
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