Проект введенной в эксплуатацию омской школы на Космическом прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Городу55 стало известно, что проект строительства школы на проспекте Космический в Октябрьском округе снова прошел госэкспертизу.
21 марта «Государственная экспертиза Омской области» выдала положительное заключение. Как рассказали Городу55 в омском минстрое, на проверку отправляли сметную документацию.
«Была перепроверка сметной стоимости технического присоединения уже готового объекта к коммуникациям», — отметили в министерстве строительства.
В заключении экспертизы говорится, что исполнителем проекта стала компания «Строительные материалы Сибири», которая как раз и возводила новую школу. А в качестве застройщика указан заказчик работ — «Омскоблстройзаказчик».
Напомним, что крупный контракт на строительство школы на проспекте Космическом получила компания «Строительные материалы Сибири», которой владеет Александр Антропенко. В процессе работы подорожали с 964,5 млн рублей до 1,8 млрд. Изменился также и срок исполнения контракта — с 20 декабря 2022 года на 29 декабря 2023-го.
30 декабря прошлого года школу на Космическом ввели в эксплуатацию. Но для детей она распахнет свои двери только 1 сентября 2024 года: прием заявлений стартует 1 апреля. Сейчас в общеобразовательное учреждение активно набирают педагогов.
В современной школе, шефство над которой взял «Роскосмос», есть два обеденных зала для единовременной рассадки более 700 человек, актовый зал на 550 посадочных мест, два спортзала.
Ранее Город55 рассказывал, в каких учебных заведениях не хватает педагогов. Эта проблема дефицита учителей сохраняется уже продолжительное время.