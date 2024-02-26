В Омске не Левом берегу ввели в эксплуатацию новый производственный цех

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Об открытии нового производственного цеха рассказали в омском департаменте архитектуры и градостроительства. Сообщается, что здание имеет площадь 6497 кв. м, а также переменную этажность.
Цех расположен по адресу улица Мельничная, №149 А на Левом берегу Омска. Его застройщиком является Омский завод инновационных технологий «ЭнергоМаш».
Напомним, что недавно в омских Нефтяниках начал работать новый магазин. Он находится рядом с ДК «Звездный».