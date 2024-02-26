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На омском левобережье ввели в эксплуатацию новый производственный цех

В Омске не Левом берегу ввели в эксплуатацию новый производственный цех

26 февраля 2024, 08:40
Фото: Администрация города Омска

На омском левобережье ввели в эксплуатацию новый производственный цех

Он расположился по адресу улица Мельничная, №149.

Об открытии нового производственного цеха рассказали в омском департаменте архитектуры и градостроительства. Сообщается, что здание имеет площадь 6497 кв. м, а также переменную этажность.

Цех расположен по адресу улица Мельничная, №149 А на Левом берегу Омска. Его застройщиком является Омский завод инновационных технологий «ЭнергоМаш».

Напомним, что недавно в омских Нефтяниках начал работать новый магазин. Он находится рядом с ДК «Звездный».

В Омске рядом с ДК «Звездный» появился новый трехэтажный магазин
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#Омск#Омская область#Новости#Ввод в эксплуатацию#Анастасия Баянова#Цех#Производственный цех
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