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Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

На Левобережье Омска построили новый цех рыбзавода

24 февраля 2023, 03:30
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Площадь нового производственного цеха составляет более 3 тысяч квадратных метров.

В Омске на улице Мостоотряд ввели в эксплуатацию рыбзавод. О подписании соответствующего разрешения рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства.

Новый производственный цех площадью 3213,3 квадратных метра на Левобережье построило ООО «Бородино». Двухэтажное здание предназначено для товарного рыбоводства и аквакультуры.

Отметим, что первый цех ввели в эксплуатацию еще в 2017 году. ООО «Бородино», которое является собственником рыбзавода, было зарегистрировано летом 2012 года. Основная деятельность компании — рыбоводство и разведение рыбы вне зависимости от погодных условий.

Фото: Пресс-служба администрации Омска
#Юлия Истомина#Рыба#Депарх#Ввод в эксплуатацию#Общество#Город#Новости#Омск
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