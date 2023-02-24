На Левобережье Омска построили новый цех рыбзавода

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В Омске на улице Мостоотряд ввели в эксплуатацию рыбзавод. О подписании соответствующего разрешения рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства.
Новый производственный цех площадью 3213,3 квадратных метра на Левобережье построило ООО «Бородино». Двухэтажное здание предназначено для товарного рыбоводства и аквакультуры.
Отметим, что первый цех ввели в эксплуатацию еще в 2017 году. ООО «Бородино», которое является собственником рыбзавода, было зарегистрировано летом 2012 года. Основная деятельность компании — рыбоводство и разведение рыбы вне зависимости от погодных условий.