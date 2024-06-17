gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Трамвайная остановка

Выбрать дату
Июнь
Из-за капремонта путей временно изменятся три омских трамвайных маршрута
В администрации города омичей предупредили об изменении маршрутов трамваев № 1, 4 и 7, корректировки связаны с капремонтом путей в Амурском поселке.
17 июня, 11:45
Май
В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи
22 мая, 11:29
Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов
О судьбе старых трамваев рассказал мэр города Сергей Шелест, после списания вагоны отправятся на утилизацию.
17 мая, 12:07
Апрель
Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»
19 апреля, 09:18
Украсят городские улицы. В Омске обновили облик старых трамваев
Фотографии обновленных трамвайных вагонов опубликовал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
16 апреля, 09:39
Омичей предупредили, что скоро трамваи в Амуре начнут ездить по укороченным маршрутам
16 апреля, 09:18
Март
По просьбам омичей. Трамвайный маршрут №1 теперь будет работать в течение всего дня
27 марта, 08:26
Интеллектуальная система. В Омске запустили адаптивное управление дорожным движением
Нововведение начало действовать сегодня, 19 марта, на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия.
19 марта, 13:43
Февраль
Спасение на борту самолета, смерть за рулем трамвая и опасное жилье. Омск сегодня
26 февраля, 14:01
«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая
26 февраля, 12:24
Январь
Будьте внимательны. Из-за обрезки деревьев в Омске изменятся маршруты трамваев
31 января, 12:30
Декабрь 2023
«Одно сплошное опоздание». Омское трамвайное депо пожаловалось на неудачный светофор
1 декабря 2023, 11:05
Ноябрь 2023
В Омске закончился сезонный капремонт трамвайных путей
Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Электрический транспорт».
8 ноября 2023, 12:48
Октябрь 2023
Для Омска закупят 58 новых остановок общественного транспорта на 10 млн рублей
Информация о поиске поставщика остановочных павильонов появилась на сайте госзакупок.
20 октября 2023, 12:08
Омичам рассказали, куда перенесут трамвайную остановку на улице Лермонтова
Об изменениях, которые вступят в силу с 4 октября, рассказали в департаменте транспорта Омской области.
3 октября 2023, 11:50
Август 2023
«Форт Боярд» в центре города. Омичи пожаловались на состояние трамвайной остановки
29 августа 2023, 05:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика