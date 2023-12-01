«Одно сплошное опоздание». Омское трамвайное депо пожаловалось на неудачный светофор

Напомним, что это не первая жалоба на светофор на пересечении улиц Сыропятская и 2-я Восточная. Недавно жители города начали массово сообщать, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые в свою очередь влияют на движение с обеих сторон моста.