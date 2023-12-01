Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Омское трамвайное депо пожаловалось на неудобную работу светофора

«Одно сплошное опоздание». Омское трамвайное депо пожаловалось на неудачный светофор

1 декабря 2023, 11:05
Фото: Город55

Омское трамвайное депо пожаловалось на неудобную работу светофора

Водителям трамваев приходится стоять на светофоре более 2 минут.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск ВК». О неудобном светофоре, который затрудняет движение и задерживает трамваи рассказали в депо. По словам сотрудников, водители стоят на светофорах больше 2 минут, из-за чего сбивается расписание.

«Администрация города Омска! Беспокоит вас трамвайное депо. Расскажите пожалуйста, а какой „хороший“ и „умный“ человек проектировал и регулировал светофор на 2-й Восточной? Какому светиле пришло в голову что трамвай должен стоять 168 секунд и более?», — написал автор жалобы.

Кроме того, неудобство создают автомобили, которые останавливаются вплотную к рельсам.

«Одно сплошное опоздание. Регулярность движения? Расписание? А зачем оно. Зато есть светофор, который никто не просил», — добавил омич.

Напомним, что это не первая жалоба на светофор на пересечении улиц Сыропятская и 2-я Восточная. Недавно жители города начали массово сообщать, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые в свою очередь влияют на движение с обеих сторон моста.

Работал в тестовом режиме. Омичи пожаловались на светофор возле Горбатого моста
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Трамвай#Новости#Трамвайные пути#Трамваи#Анастасия Баянова#Трамвайная остановка#Остановка общественного транспорта
Подпишитесь
Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске
Сегодня, 07:13
44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора
Сегодня, 04:32
Спасибо за игру. «Авангард» расторг контракт с защитником Зиятом Пайгиным
Сегодня, 02:42
Деньги нашлись. В омском колледже преподавателям выплатили все долги по зарплате
30 ноября, 10:57
Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре
Сегодня, 07:47
Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района
30 ноября, 10:31