В Омске закончился сезонный капремонт трамвайных путей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Ремонт с обновлением рельсы, шпал и крепёжных элементов проделан на рельсах общей протяженностью более 1,5 км, во время него также были заменены шесть стрелочных переводов. Чтобы сохранить маршруты трамваев без изменений, работы проводились ночью.
«Работы мы начали проводить в мае, и к началу ноября весь запланированный объём был выполнен. В текущем году капитальный ремонт трамвайных путей осуществлён на улицах Богдана Хмельницкого, Учебная и Серова, на проспекте Маркса, на пересечениях улиц Жукова и Масленникова, а также Нейбута и 11-й Линии», — рассказала начальник производства филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт» Лариса Казакова.
Так, пути отремонтировали по ул. Богдана Хмельницкого от ул. 3-й Транспортной до ул. Маяковского, на пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Масленникова, в районе дома № 45 по пр. Карла Маркса, в районе дома № 193 по ул. Учебной, в районе дома № 4а по ул. Серова, а также на пересечении ул. Нейбута и ул. 11-я Линия.
Отметим, что капитальный ремонт трамвайных путей проводится ежегодно, за счёт собственных сил и средств мунпредприятия «Электрический транспорт», и позволяет повысить качество и безопасность пассажирских перевозок. Работы выполняются в следующей последовательности: сначала пути очищают от грязи и посторонних предметов, затем меняют рельсы, шпалы и все крепёжные элементы, на завершающем этапе — балластировка путей: создаётся специальная «подушка» из щебня для выравнивания путей по высоте.
«Работа не тяжёлая, но сложность заключается именно в том, что ремонт проводится ночью. У нас сформированы бригады, каждый чётко знает своё дело. В этом году в предприятии было обновление техники, приобретён трактор, что позволило нам ускорить темпы выполняемых работ», — отметил начальник участка капитального ремонта филиала «Служба пути» Игорь Гринченко.