В Омске закончился сезонный капремонт трамвайных путей

Так, пути отремонтировали по ул. Богдана Хмельницкого от ул. 3-й Транспортной до ул. Маяковского, на пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Масленникова, в районе дома № 45 по пр. Карла Маркса, в районе дома № 193 по ул. Учебной, в районе дома № 4а по ул. Серова, а также на пересечении ул. Нейбута и ул. 11-я Линия.