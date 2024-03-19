Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Омске впервые запустили адаптивное управление дорожным движением

Интеллектуальная система. В Омске запустили адаптивное управление дорожным движением

19 марта 2024, 13:43
Фото: Город55

В Омске впервые запустили адаптивное управление дорожным движением

Нововведение начало действовать сегодня, 19 марта, на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия.

Теперь на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия работает адаптивное управление дорожным движением, его организовало управление дорожного хозяйства Омской области. Нововведение начало действовать сегодня, 19 марта.

Интеллектуальная транспортная система позволяет включать разрешающий сигнал светофора для трамваев только тогда, когда они подъезжают к улице 10 лет Октября, распознавание происходит с помощью современных видеодетекторов транспорта. Все остальное время «зеленый» горит для транспорта, движущегося по улице 10 лет Октября.

Отмечается, что светофоры по улице 10 лет Октября на пересечении с улицами Богдана Хмельницкого и Шебалдина работают в координированном режиме. То есть, разрешающий сигнал включается с некоторым сдвигом и учитывает, когда он горел на предыдущем перекрестке. Такая система позволяет избегать задержек и следовать по расписанию.

Будьте внимательны. У двух светофоров левобережья изменился режим работы
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Светофор#Трамвай#Новости#Светофоры#Трамвайные пути#Трамваи#Анастасия Баянова#Трамвайная остановка
Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Сегодня, 07:23
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
Вчера, 10:49
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Сегодня, 05:42
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
Сегодня, 03:30
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
Сегодня, 08:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
Сегодня, 04:20
"