Интеллектуальная система. В Омске запустили адаптивное управление дорожным движением

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Теперь на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия работает адаптивное управление дорожным движением, его организовало управление дорожного хозяйства Омской области. Нововведение начало действовать сегодня, 19 марта.
Интеллектуальная транспортная система позволяет включать разрешающий сигнал светофора для трамваев только тогда, когда они подъезжают к улице 10 лет Октября, распознавание происходит с помощью современных видеодетекторов транспорта. Все остальное время «зеленый» горит для транспорта, движущегося по улице 10 лет Октября.
Отмечается, что светофоры по улице 10 лет Октября на пересечении с улицами Богдана Хмельницкого и Шебалдина работают в координированном режиме. То есть, разрешающий сигнал включается с некоторым сдвигом и учитывает, когда он горел на предыдущем перекрестке. Такая система позволяет избегать задержек и следовать по расписанию.