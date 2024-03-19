Интеллектуальная система. В Омске запустили адаптивное управление дорожным движением

Отмечается, что светофоры по улице 10 лет Октября на пересечении с улицами Богдана Хмельницкого и Шебалдина работают в координированном режиме. То есть, разрешающий сигнал включается с некоторым сдвигом и учитывает, когда он горел на предыдущем перекрестке. Такая система позволяет избегать задержек и следовать по расписанию.