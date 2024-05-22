В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омский форум». По словам горожан, трамваи не выходят на маршрут №9 («Улица Котельникова — 3-й Разъезд») из-за затопления путей вблизи конечной остановки. Отмечается, что вода здесь стоит уже больше месяца.
«Третий день, как на маршрут №9 не выходят трамваи, ожидая пока просушатся пути на улице Лермонтова», — написал автор поста.
Публикацию прокомментировала администрация Омска. В мэрии пояснили, что движение трамваем, действительно, временно прекращено из-за высокого уровня жидкости. Сейчас на участке работают специалисты УДХБ и АО «Омскводоканал».