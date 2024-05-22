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Трамваи маршрута №9 третий день не курсируют по городу из-за подтопления путей

В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи

22 мая 2024, 11:29
Фото: Город55

Трамваи маршрута №9 третий день не курсируют по городу из-за подтопления путей

На ситуацию в соцсетях пожаловались пассажиры, по словам омичей, участок трамвайных путей на улице Лермонтова затоплен уже больше месяца.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омский форум». По словам горожан, трамваи не выходят на маршрут №9 («Улица Котельникова — 3-й Разъезд») из-за затопления путей вблизи конечной остановки. Отмечается, что вода здесь стоит уже больше месяца.

«Третий день, как на маршрут №9 не выходят трамваи, ожидая пока просушатся пути на улице Лермонтова», — написал автор поста.

Публикацию прокомментировала администрация Омска. В мэрии пояснили, что движение трамваем, действительно, временно прекращено из-за высокого уровня жидкости. Сейчас на участке работают специалисты УДХБ и АО «Омскводоканал».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Трамвай#Новости#Затопления#Подтопление#Затопление#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка#Подтопления
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