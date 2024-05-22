В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омский форум». По словам горожан, трамваи не выходят на маршрут №9 («Улица Котельникова — 3-й Разъезд») из-за затопления путей вблизи конечной остановки. Отмечается, что вода здесь стоит уже больше месяца.