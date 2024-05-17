Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Омское депо спишет 15 трамваев, у которых истек срок службы

Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов

17 мая 2024, 12:07
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Омское депо спишет 15 трамваев, у которых истек срок службы

О судьбе старых трамваев рассказал мэр города Сергей Шелест, после списания вагоны отправятся на утилизацию.

Сегодня, 17 мая, Сергей Шелест рассказал, что омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов, у которых истек срок службы. Речь идет о трамваях УКВЗ 71-605 и 71-608, их дальнейшая эксплуатация невозможна по требованиям безопасности.

После списания вагоны отправятся на утилизацию, в ремзоне предприятия останутся только нужные для дальнейшего использования запчасти.

«Имеющихся на сегодня трамваев достаточно для полного обеспечения существующих маршрутов, и вывод из пользования 15-ти вагонов никак не отразится на трамвайном движении Омска», — отметил Сергей Шелест.

Напомним, что в прошлом месяце действующие старые трамваи приобрели новый вид: их окрасили в красный цвет и нанесли единый транспортный логотип.

Украсят городские улицы. В Омске обновили облик старых трамваев
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Трамвай#Вагоны#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка#Железнодорожные пути
Подпишитесь
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
Сегодня, 10:46
В Омске завели уголовное дело из-за проекта школы в «Серебряном береге»
Сегодня, 04:22
Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков
Сегодня, 07:46
«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
Сегодня, 09:14
Эвакуируют по воздуху. В омские больницы доставили пациентов из Усть-Ишимского района
Сегодня, 03:21
Оценили не все. Жителям затопленного Усть-Ишима помогают 109 сотрудников омского МЧС
Сегодня, 07:07
"