Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов

Сегодня, 17 мая, Сергей Шелест рассказал, что омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов, у которых истек срок службы. Речь идет о трамваях УКВЗ 71-605 и 71-608, их дальнейшая эксплуатация невозможна по требованиям безопасности.