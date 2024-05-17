Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Сегодня, 17 мая, Сергей Шелест рассказал, что омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов, у которых истек срок службы. Речь идет о трамваях УКВЗ 71-605 и 71-608, их дальнейшая эксплуатация невозможна по требованиям безопасности.
После списания вагоны отправятся на утилизацию, в ремзоне предприятия останутся только нужные для дальнейшего использования запчасти.
«Имеющихся на сегодня трамваев достаточно для полного обеспечения существующих маршрутов, и вывод из пользования 15-ти вагонов никак не отразится на трамвайном движении Омска», — отметил Сергей Шелест.
Напомним, что в прошлом месяце действующие старые трамваи приобрели новый вид: их окрасили в красный цвет и нанесли единый транспортный логотип.