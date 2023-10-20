Для Омска закупят 58 новых остановок общественного транспорта на 10 млн рублей

Будет закуплено несколько видов остановок. 13 из них закроют синим металлопрофилем с двух прилежащих сторон, рядом с павильоном установят урну, внутри него — лавку. Еще 40 павильонов планируется остеклить с трех сторон, а под крышей установить две лавки, покрытых полимерным порошковым покрытием с защитными и декоративными свойствами. Рядом с остановкой также будут установлены две урны.