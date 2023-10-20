Для Омска закупят 58 новых остановок общественного транспорта на 10 млн рублей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Аукцион продлится до 27 октября, начальная цена контракта составляет 10 255 000 рублей. Важно, что остановочные павильоны необходимо будет установить на соответствующих местах в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Будет закуплено несколько видов остановок. 13 из них закроют синим металлопрофилем с двух прилежащих сторон, рядом с павильоном установят урну, внутри него — лавку. Еще 40 павильонов планируется остеклить с трех сторон, а под крышей установить две лавки, покрытых полимерным порошковым покрытием с защитными и декоративными свойствами. Рядом с остановкой также будут установлены две урны.
В остальных же пяти павильонах будет остеклена лишь задняя стенка. Под крышей, согласно документу, появятся места для сидения, а рядом, с одной стороны, урна. Заказчиком отмечено, что эти требования к остановочным павильонам не могут изменяться участниками закупки.