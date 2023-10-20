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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

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Для Омска закупят 58 новых остановок общественного транспорта на 10 млн рублей

20 октября 2023, 12:08
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Администрация Омска закупит 58 новых остановок общественного транспорта

Информация о поиске поставщика остановочных павильонов появилась на сайте госзакупок.

Аукцион продлится до 27 октября, начальная цена контракта составляет 10 255 000 рублей. Важно, что остановочные павильоны необходимо будет установить на соответствующих местах в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Будет закуплено несколько видов остановок. 13 из них закроют синим металлопрофилем с двух прилежащих сторон, рядом с павильоном установят урну, внутри него — лавку. Еще 40 павильонов планируется остеклить с трех сторон, а под крышей установить две лавки, покрытых полимерным порошковым покрытием с защитными и декоративными свойствами. Рядом с остановкой также будут установлены две урны.

В остальных же пяти павильонах будет остеклена лишь задняя стенка. Под крышей, согласно документу, появятся места для сидения, а рядом, с одной стороны, урна. Заказчиком отмечено, что эти требования к остановочным павильонам не могут изменяться участниками закупки.

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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобусные остановки#Новости#Остановка#Анастасия Баянова#Трамвайная остановка#Остановка общественного транспорта
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