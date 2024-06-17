Из-за капремонта путей временно изменятся три омских трамвайных маршрута

Корректировки будут действовать с 20:30 17 июня до 05:30 18 июня, с 20:30 19 июня до 05:30 20 июня и с 20:30 21 июня до 05:30 22 июня. В мэрии омичей попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.