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В Омске из-за капремонта путей временно изменятся три трамвайных маршрута

Из-за капремонта путей временно изменятся три омских трамвайных маршрута

17 июня 2024, 11:45
Фото: gorod55.ru

В Омске из-за капремонта путей временно изменятся три трамвайных маршрута

В администрации города омичей предупредили об изменении маршрутов трамваев № 1, 4 и 7, корректировки связаны с капремонтом путей в Амурском поселке.

В Амурском поселке продолжается капремонт путей на улице Челюскинцев (от 5-й Северной до 8-й Восточной). Из-за проведения работ трамвайные маршруты № 1, 4 и 7 будут ездить по укороченной схеме — до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Корректировки будут действовать с 20:30 17 июня до 05:30 18 июня, с 20:30 19 июня до 05:30 20 июня и с 20:30 21 июня до 05:30 22 июня. В мэрии омичей попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Ранее Город55 писал, когда на омские улицы вернется трамвайный маршрут №9. По сообщению заместителя главы дептранса Сергея Фальковского, это произойдет не раньше, чем через месяц.

Стало известно, когда омский трамвай № 9 вновь поедет по маршруту
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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Капремонт#Капитальный ремонт#Трамвай#Новости#Ремонтные работы#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка
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