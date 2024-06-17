Из-за капремонта путей временно изменятся три омских трамвайных маршрута

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Амурском поселке продолжается капремонт путей на улице Челюскинцев (от 5-й Северной до 8-й Восточной). Из-за проведения работ трамвайные маршруты № 1, 4 и 7 будут ездить по укороченной схеме — до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Корректировки будут действовать с 20:30 17 июня до 05:30 18 июня, с 20:30 19 июня до 05:30 20 июня и с 20:30 21 июня до 05:30 22 июня. В мэрии омичей попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Ранее Город55 писал, когда на омские улицы вернется трамвайный маршрут №9. По сообщению заместителя главы дептранса Сергея Фальковского, это произойдет не раньше, чем через месяц.