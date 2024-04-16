Омичей предупредили, что скоро трамваи в Амуре начнут ездить по укороченным маршрутам

Так, уборка пройдет на участке от остановки «Магазин Заря» в направлении улицы 4-я Челюскинцев. В это время, с 12:00 до 14:00, вагоны по маршрутам № 1(«Поселок Амурский — ПО Полет»), 4 («Улица Котельникова — поселок Амурский»), 7 («Улица Стрельникова — поселок Амурский») будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».