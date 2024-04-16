Омичей предупредили, что скоро трамваи в Амуре начнут ездить по укороченным маршрутам

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В городском департаменте транспорта предупредили, что 20 апреля вблизи трамвайных путей в Амурском поселке пройдут уборочные работы с отключением контактной сети. Из-за этого будет ограничено движение трех трамвайных маршрутов.
Так, уборка пройдет на участке от остановки «Магазин Заря» в направлении улицы 4-я Челюскинцев. В это время, с 12:00 до 14:00, вагоны по маршрутам № 1(«Поселок Амурский — ПО Полет»), 4 («Улица Котельникова — поселок Амурский»), 7 («Улица Стрельникова — поселок Амурский») будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
«Приносим извинения за временные неудобства», — обратились к омичам в городском департаменте транспорта.
Ранее Город55 писал, что с 20 апреля в Омске начнут курсировать 20 межмуниципальных садовых маршрутов.