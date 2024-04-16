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Published Сегодня, 09:18

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Омичей предупредили о временном сокращении трамвайных маршрутов в Амуре

Омичей предупредили, что скоро трамваи в Амуре начнут ездить по укороченным маршрутам

16 апреля 2024, 09:18
Фото: Город55

Омичей предупредили о временном сокращении трамвайных маршрутов в Амуре

Из-за уборочных работ, во время которых будет отключена контактная сеть, пути следования изменят три трамвайных маршрута.

В городском департаменте транспорта предупредили, что 20 апреля вблизи трамвайных путей в Амурском поселке пройдут уборочные работы с отключением контактной сети. Из-за этого будет ограничено движение трех трамвайных маршрутов.

Так, уборка пройдет на участке от остановки «Магазин Заря» в направлении улицы 4-я Челюскинцев. В это время, с 12:00 до 14:00, вагоны по маршрутам № 1(«Поселок Амурский — ПО Полет»), 4 («Улица Котельникова — поселок Амурский»), 7 («Улица Стрельникова — поселок Амурский») будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

«Приносим извинения за временные неудобства», — обратились к омичам в городском департаменте транспорта.

Ранее Город55 писал, что с 20 апреля в Омске начнут курсировать 20 межмуниципальных садовых маршрутов.

20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
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#Анастасия Баянова#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Трамвай#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка
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