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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

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Спасение на борту самолета, смерть за рулем трамвая и опасное жилье. Омск сегодня

26 февраля 2024, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Студенты омского медуниверситета спасли жизнь во время авиарейса

Сегодня ночью на борту самолета, который направлялся из Москвы в Омск, одна из пассажирок почувствовала себя плохо. У женщины было крайне низкое давление, она периодически теряла сознание. На помощь ей пришли студенты омского медицинского университета, летевшие домой с выставки «Россия». Сначала пассажирке померили давление, после чего сделали так, чтобы кровь вернулась к головному мозгу. Спустя время она начала реагировать на голос, а после полностью пришла в сознание.

Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета
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Новость №2. В Омске прямо на рабочем месте скончался водитель трамвая

Сегодня днем во время поездки по маршруту скоропостижно скончался водитель трамвая. В районе остановки «Цирк» 36-летнему мужчине стало плохо и он решил остановить транспорт, пассажиры вызвали ему скорую помощь. К сожалению, спасти его не удалось, врачи констатировали смерть. Сейчас причины неожиданной кончины омича устанавливаются, по факту произошедшего проводится проверка.

«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая
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Новость №3. В Омске прокуратура требует через суд расселить аварийный дом на улице Энергетиков

Региональная прокуратура обратилась в суд с требованием немедленно расселить жильцов дома на улице Энергетиков, 29А. Здание находится в аварийном состоянии и представляет серьезную опасность для его жителей. К такому выводу эксперты пришли после прокурорской проверки. Оказалось, что дом может обрушиться в любой момент. Прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил территориальному прокурору подать иск в суд. Ранее у дома уже рухнула стена и балкон, а подвал затопило кипятком.

Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки
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