Спасение на борту самолета, смерть за рулем трамвая и опасное жилье. Омск сегодня

Сегодня ночью на борту самолета, который направлялся из Москвы в Омск, одна из пассажирок почувствовала себя плохо. У женщины было крайне низкое давление, она периодически теряла сознание. На помощь ей пришли студенты омского медицинского университета, летевшие домой с выставки «Россия». Сначала пассажирке померили давление, после чего сделали так, чтобы кровь вернулась к головному мозгу. Спустя время она начала реагировать на голос, а после полностью пришла в сознание.