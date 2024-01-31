Будьте внимательны. Из-за обрезки деревьев в Омске изменятся маршруты трамваев

О временных изменениях сообщили в департаменте транспорта омской мэрии. Так, с 1 по 4 февраля в период с 10:30 до 15:00 часов трамвайные маршруты №4 и №7 будут разворачиваться на остановке «Ул. 11-я Ремесленная», не доезжая до конечной «Поселок Амурский».