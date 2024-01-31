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В Омске из-за обрезки деревьев изменятся маршруты трамваев

Будьте внимательны. Из-за обрезки деревьев в Омске изменятся маршруты трамваев

31 января 2024, 12:30
Фото: 1MI

В Омске из-за обрезки деревьев изменятся маршруты трамваев

Днем с 1 по 4 февраля из-за обрезки насаждений на улице Багратиона трамваи не будут доезжать до Амура.

О временных изменениях сообщили в департаменте транспорта омской мэрии. Так, с 1 по 4 февраля в период с 10:30 до 15:00 часов трамвайные маршруты №4 и №7 будут разворачиваться на остановке «Ул. 11-я Ремесленная», не доезжая до конечной «Поселок Амурский».

Такие ограничения ввели из-за обрезки деревьев на участке улицы Багратиона — от Челюскинцев до 2-й Барнаульской, где проходят трамвайные пути. Во время работы с насаждениями будут обесточиваться контактные сети.

Напомним, что на обрезку и снос деревьев городская администрация потратит 1,626 млн рублей. Для проведения работ уже нашли подрядчиков.

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