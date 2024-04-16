Украсят городские улицы. В Омске обновили облик старых трамваев

Напомним, что недавно в сеть попали снимки трамваев, которые решили покрасить в красно-черный цвет. Омичи не оценили такой облик вагонов, позже в мэрии успокоили, что нанесенный слой черного цвета — это не краска, а грунтовка, и в таком виде он не будет выходить в рейсы.