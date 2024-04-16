Украсят городские улицы. В Омске обновили облик старых трамваев

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Омске обновили облик старых трамвайных вагонов, их окрасили в красный цвет и нанесли единый транспортный логотип. Фотографии нового внешнего вида транспорта появились в телеграм-канале мэра Сергея Шелеста.
«Мне кажется, получилось неплохо: и новизна, и сохранение привычного облика. В ближайшее время этот трамвай отправится на линию и украсит своим видом омские улицы», — считает градоначальник.
Напомним, что недавно в сеть попали снимки трамваев, которые решили покрасить в красно-черный цвет. Омичи не оценили такой облик вагонов, позже в мэрии успокоили, что нанесенный слой черного цвета — это не краска, а грунтовка, и в таком виде он не будет выходить в рейсы.