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В Омске обновили облик старых трамваев

Украсят городские улицы. В Омске обновили облик старых трамваев

16 апреля 2024, 09:39
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

В Омске обновили облик старых трамваев

Фотографии обновленных трамвайных вагонов опубликовал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В Омске обновили облик старых трамвайных вагонов, их окрасили в красный цвет и нанесли единый транспортный логотип. Фотографии нового внешнего вида транспорта появились в телеграм-канале мэра Сергея Шелеста.

«Мне кажется, получилось неплохо: и новизна, и сохранение привычного облика. В ближайшее время этот трамвай отправится на линию и украсит своим видом омские улицы», — считает градоначальник.

Напомним, что недавно в сеть попали снимки трамваев, которые решили покрасить в красно-черный цвет. Омичи не оценили такой облик вагонов, позже в мэрии успокоили, что нанесенный слой черного цвета — это не краска, а грунтовка, и в таком виде он не будет выходить в рейсы.

В таком виде не выйдут. В мэрии объяснили «спорное» перекрашивание омских трамваев
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#Анастасия Баянова#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Трамвай#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка
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