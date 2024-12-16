Сегодня в Омске: остановка трамваев, автографы звезд и проблемная стройка школ

Posted 16 декабря, 15:03
Published 16 декабря, 15:03
Modified 16 декабря, 15:07
Updated 16 декабря, 15:07
Новость №1. В понедельник утром омичи остались без пяти трамвайных маршрутов
Сегодня утром в Омске произошло аварийное отключение электроснабжения на питающей подстанции. В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что из-за этого пришлось временно приостановить движение трамваев на пяти маршрутах — №1, 4, 7, 8 и 9.
Новость №2. Омичи начали продавать автографы знаменитостей
На сайте «Авито» жители Омска активно продают вещи с автографами знаменитостей, которые получили лично от звезд несколько лет или десятилетий назад. Сейчас омичи могут приобрести сразу четыре подписи: Егора Летова, Хабиба Нурмагомедовa, Леонида Якубовича и Джо Дассена.
Новость №3. В Омской области нашли школу, которую могут не достроить в срок
В Омской области возникли проблемы со строительством школ, об этом рассказал глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его информации, одно образовательное учреждение региона находится в зоне риска и может не быть сдано в обозначенное время.