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Posted 16 декабря, 15:03

Published 16 декабря, 15:03

Modified 16 декабря, 15:07

Updated 16 декабря, 15:07

Иллюстрация

Сегодня в Омске: остановка трамваев, автографы звезд и проблемная стройка школ

16 декабря 2024, 15:03
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В понедельник утром омичи остались без пяти трамвайных маршрутов

Сегодня утром в Омске произошло аварийное отключение электроснабжения на питающей подстанции. В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что из-за этого пришлось временно приостановить движение трамваев на пяти маршрутах — №1, 4, 7, 8 и 9.

Транспортная пауза: омские трамваи простояли час из-за отключения электроснабжения
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Новость №2. Омичи начали продавать автографы знаменитостей

На сайте «Авито» жители Омска активно продают вещи с автографами знаменитостей, которые получили лично от звезд несколько лет или десятилетий назад. Сейчас омичи могут приобрести сразу четыре подписи: Егора Летова, Хабиба Нурмагомедовa, Леонида Якубовича и Джо Дассена.

Прикоснуться к истории: какие автографы знаменитостей продают в Омске
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Новость №3. В Омской области нашли школу, которую могут не достроить в срок

В Омской области возникли проблемы со строительством школ, об этом рассказал глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его информации, одно образовательное учреждение региона находится в зоне риска и может не быть сдано в обозначенное время.

Омская область снова оказалась в числе регионов с проблемным строительством школ
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