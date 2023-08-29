«Форт Боярд» в центре города. Омичи пожаловались на состояние трамвайной остановки

Женщина добавила, что уже обращалась с этим вопросом в городскую мэрию. Но в ответ получила только отписку о том, что в 2023 году остановку точно не обновят, а на освещение средств не заложено вплоть до 2025 года — сейчас департамент проводит свет только на участках, по которым вынесено судебное решение (ответ департамента городского хозяйства есть в распоряжении редакции).