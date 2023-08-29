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Горожане пожаловались на опасную трамвайную остановку в центре Омска

«Форт Боярд» в центре города. Омичи пожаловались на состояние трамвайной остановки

29 августа 2023, 05:40
Фото: Город55

Горожане пожаловались на опасную трамвайную остановку в центре Омска

Пассажиры вынуждены ждать трамвай, стоя на арматуре.

Жительница Центрального округа поделилась с Городом55 фотографиями, иллюстрирующими состояние остановки трамвая «Ул. Нейбута». На фото видно, что посадочная площадка лишь обозначена железным остовом, внутри которого нет даже гравия, только грязь.

Фото: Город55

Пожилая омичка жалуется, что при малейшем количестве осадков остановка превращается в «бассейн», вокруг которого только грунт и немного песка. Людям приходится перепрыгивать лужи и занимать место на «жердочке», чтобы сохранить ноги сухими. Вдобавок к этому в вечернее время выход из транспорта становится еще более небезопасным: вблизи остановки нет никаких источников света.

«Приходится выпрыгивать из трамвая на скользкую железку и прыгать до асфальта, пока есть свет от вагона. Иначе — только на ощупь», — поделилась впечатлениями от функциональности остановки жительница Омска.

Женщина добавила, что уже обращалась с этим вопросом в городскую мэрию. Но в ответ получила только отписку о том, что в 2023 году остановку точно не обновят, а на освещение средств не заложено вплоть до 2025 года — сейчас департамент проводит свет только на участках, по которым вынесено судебное решение (ответ департамента городского хозяйства есть в распоряжении редакции).

Ранее Город55 рассказывал о жалобе жителей поселка Светлый. После транспортной реформы жители с большим трудом могут выехать из поселка, потому что автобусы отправляются не по расписанию. Подробнее об этом — в материале ниже.

Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта
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#Омск#Мэрия#Безопасность#Жалобы#Обновление#Новости#Ольга Акамова#Освещение#Фотографии#Грунт#Форт Боярд#Трамвайная остановка#Лужи
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