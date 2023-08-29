«Форт Боярд» в центре города. Омичи пожаловались на состояние трамвайной остановки

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Жительница Центрального округа поделилась с Городом55 фотографиями, иллюстрирующими состояние остановки трамвая «Ул. Нейбута». На фото видно, что посадочная площадка лишь обозначена железным остовом, внутри которого нет даже гравия, только грязь.
Пожилая омичка жалуется, что при малейшем количестве осадков остановка превращается в «бассейн», вокруг которого только грунт и немного песка. Людям приходится перепрыгивать лужи и занимать место на «жердочке», чтобы сохранить ноги сухими. Вдобавок к этому в вечернее время выход из транспорта становится еще более небезопасным: вблизи остановки нет никаких источников света.
«Приходится выпрыгивать из трамвая на скользкую железку и прыгать до асфальта, пока есть свет от вагона. Иначе — только на ощупь», — поделилась впечатлениями от функциональности остановки жительница Омска.
Женщина добавила, что уже обращалась с этим вопросом в городскую мэрию. Но в ответ получила только отписку о том, что в 2023 году остановку точно не обновят, а на освещение средств не заложено вплоть до 2025 года — сейчас департамент проводит свет только на участках, по которым вынесено судебное решение (ответ департамента городского хозяйства есть в распоряжении редакции).
Ранее Город55 рассказывал о жалобе жителей поселка Светлый. После транспортной реформы жители с большим трудом могут выехать из поселка, потому что автобусы отправляются не по расписанию. Подробнее об этом — в материале ниже.