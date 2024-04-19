Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»

В рамках акции в трамвае, который следует по маршруту №4 («Улица Котельникова — поселок Амурский»), солисты муниципальных учреждений культуры будут исполнять песни военных лет вместе с пассажирами. Проект будет длиться четыре дня — 6, 7, 8 и 9 мая с 10:00 до 17:00.