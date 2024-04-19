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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В этом году Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»

Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»

19 апреля 2024, 09:18
Фото: Город55

В этом году Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»

6, 7, 8 и 9 мая в омском трамвае, который следует по маршруту №4, будут исполнять песни военных лет.

В этом году Омск присоединится к федеральному музыкальному проекту «Трамвай Победы», такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке к мероприятиям в честь 9 Мая.

В рамках акции в трамвае, который следует по маршруту №4 («Улица Котельникова — поселок Амурский»), солисты муниципальных учреждений культуры будут исполнять песни военных лет вместе с пассажирами. Проект будет длиться четыре дня — 6, 7, 8 и 9 мая с 10:00 до 17:00.

Кроме того, в честь Дня Победы вагон тематически украсят, а пассажирам будут дарить сборники военных песен.

Напомним, что в этом году в Омске не состоится праздничный салют. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что его организуют тогда, когда закончится спецоперация.

Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Трамвай#Праздничный день#День Победы#Новости#9 мая#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка#Трамвай Победы
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