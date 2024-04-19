Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В этом году Омск присоединится к федеральному музыкальному проекту «Трамвай Победы», такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке к мероприятиям в честь 9 Мая.
В рамках акции в трамвае, который следует по маршруту №4 («Улица Котельникова — поселок Амурский»), солисты муниципальных учреждений культуры будут исполнять песни военных лет вместе с пассажирами. Проект будет длиться четыре дня — 6, 7, 8 и 9 мая с 10:00 до 17:00.
Кроме того, в честь Дня Победы вагон тематически украсят, а пассажирам будут дарить сборники военных песен.
Напомним, что в этом году в Омске не состоится праздничный салют. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что его организуют тогда, когда закончится спецоперация.