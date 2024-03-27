По просьбам омичей. Трамвайный маршрут №1 теперь будет работать в течение всего дня

Так, с начала следующего месяца в будние дни на трамвайный маршрут №1 будут выходить 5 вагонов, всего будет выполняться 38 рейсов в каждом направлении. В выходные дни вагонов будет меньше — лишь 3, а рейсов — 21. Подробное расписание и точное время отправления транспорта от конечных остановок на фотографии: