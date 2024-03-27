По просьбам омичей. Трамвайный маршрут №1 теперь будет работать в течение всего дня

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
С 1 апреля омичи смогут ездить на трамваях маршрута №1 не только утром и вечером, но и в течение дня. Об этом рассказали в департаменте транспорта омской мэрии.
Новостью также поделился Сергей Шелест. Градоначальник отметил, что такое решение улучшит транспортное сообщение от улицы Богдана Хмельницкого до Амурского поселка через Октябрьский мост.
Так, с начала следующего месяца в будние дни на трамвайный маршрут №1 будут выходить 5 вагонов, всего будет выполняться 38 рейсов в каждом направлении. В выходные дни вагонов будет меньше — лишь 3, а рейсов — 21. Подробное расписание и точное время отправления транспорта от конечных остановок на фотографии: