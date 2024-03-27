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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Трамвайный маршрут №1 теперь будет работать в течение всего дня

По просьбам омичей. Трамвайный маршрут №1 теперь будет работать в течение всего дня

27 марта 2024, 08:26
Фото: 1MI

Трамвайный маршрут №1 теперь будет работать в течение всего дня

Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест, подробное расписание рейсов опубликовали в департаменте транспорта.

С 1 апреля омичи смогут ездить на трамваях маршрута №1 не только утром и вечером, но и в течение дня. Об этом рассказали в департаменте транспорта омской мэрии.

Новостью также поделился Сергей Шелест. Градоначальник отметил, что такое решение улучшит транспортное сообщение от улицы Богдана Хмельницкого до Амурского поселка через Октябрьский мост.

Так, с начала следующего месяца в будние дни на трамвайный маршрут №1 будут выходить 5 вагонов, всего будет выполняться 38 рейсов в каждом направлении. В выходные дни вагонов будет меньше — лишь 3, а рейсов — 21. Подробное расписание и точное время отправления транспорта от конечных остановок на фотографии:

Фото: Департамент транспорта омской мэрии
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршруты#Трамвай#Новости#Маршрут#Маршрутная сеть#Трамвайные пути#Трамваи#Анастасия Баянова#Трамвайная остановка
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