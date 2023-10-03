Омичам рассказали, куда перенесут трамвайную остановку на улице Лермонтова

Напомним, что недавно стало известно, какие трамвайные маршруты претерпят изменения из-за капитального ремонта путей. Так, в период с 20:30 часов 4 октября до 5:30 часов 5 октября и с 20:30 часов 6 октября до 5:30 часов 7 октября трамваи по маршрутам № 4, 9 будут проезжать через улицу Богдана Хмельницкого, а по маршруту № 8 — по схеме «Улица Котельникова — улица Б. Хмельницкого — улица Лермонтова».