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Published Сегодня, 11:50

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Омичам рассказали, куда перенесут трамвайную остановку на улице Лермонтова

Омичам рассказали, куда перенесут трамвайную остановку на улице Лермонтова

3 октября 2023, 11:50
Фото: Город55
Об изменениях, которые вступят в силу с 4 октября, рассказали в департаменте транспорта Омской области.

Посадка и высадка пассажиров трамваев, следующих по маршрутам №4, 8 и 9 в направлении улицы Маршала Жукова теперь будет осуществляться на новом месте.

Новая остановка будет находиться в районе здания № 111 по улице Лермонтова и носить название «Улица 9-я линия».

Напомним, что недавно стало известно, какие трамвайные маршруты претерпят изменения из-за капитального ремонта путей. Так, в период с 20:30 часов 4 октября до 5:30 часов 5 октября и с 20:30 часов 6 октября до 5:30 часов 7 октября трамваи по маршрутам № 4, 9 будут проезжать через улицу Богдана Хмельницкого, а по маршруту № 8 — по схеме «Улица Котельникова — улица Б. Хмельницкого — улица Лермонтова».

Омичам рассказали, когда изменятся маршруты трамваев из-за капремонта путей
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#Омск#Трамвай#Новости#Остановка#Трамвайные пути#Трамваи#Анастасия Баянова#Трамвайная остановка#Остановка общественного транспорта
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