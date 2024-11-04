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Судимость

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Ноябрь
Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички
4 ноября, 03:48
Октябрь
В Омской области 15-летнего юношу заключили под стражу за нападение на таксиста
В Марьяновском районе 15-летний подросток был задержан после того, как напал на таксистку и угнал ее автомобиль.
29 октября, 11:55
Август
Спрятали тело в кустах. Двое омичей учинили расправу над собутыльником
Компания проводила время на берегу Иртыша, распивая алкоголь. В какой-то момент они начали конфликтовать. Ссора переросла в потасовку
2 августа, 05:45
Прислал гроб с венком. В Омской области мужчина угрожал убийством своей возлюбленной
1 августа, 05:30
Июль
Любовный треугольник закончился трагедией. Омич зарезал сожителя бывшей жены
3 июля, 03:30
Июнь
Грозит до 7 лет. Пьяный рецидивист из Омска ударил собутыльника и украл его сумку
Омич проводил время в компании своего знакомого и его друга. Однако вечер закончился ссорой. Мужчина обнаружил, что у него пропали вещи, и на следующее утро обратился в полицию.
26 июня, 07:12
В Омске будут судить грузчика, который украл у своего работодателя сейф с 1 млн
Злоумышленник потратил деньги на одежду, украшения, алкоголь и развлечения.
25 июня, 11:03
Суд отказал. Бывшему вице-губернатору Гребенщикову не удалось избавиться от судимости
13 июня, 12:56
Май
Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет
21 мая, 07:47
Апрель
Матерый рецедивист. Суд отправил под стражу омича, угрожавшего собутыльнику ножом
До инцидента мужчина был судим 13 раз — за имущественные преступления.
22 апреля, 13:13
«Украл-выпил-в тюрьму». Молодой омич пойдет под суд за кражу и дебош в магазине
17 апреля, 04:28
Ждет тюрьма. Омич помог незаконно попасть в Россию 212 китайцам
6 апреля, 05:34
Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну
2 апреля, 08:04
Март
Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию
Молодые люди обманывали пенсионеров, сообщая им, что их родственники попали в ДТП и срочно нужны деньги, за что получали небольшой процент.
28 марта, 04:52
Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи, побои и незаконный оборот наркотиков.
5 марта, 07:51

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