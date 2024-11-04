Грозит до 7 лет. Пьяный рецидивист из Омска ударил собутыльника и украл его сумку

Омич проводил время в компании своего знакомого и его друга. Однако вечер закончился ссорой. Мужчина обнаружил, что у него пропали вещи, и на следующее утро обратился в полицию.