Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:11
Суд признал бизнесмена Василия Дякуна виновным в незаконной банковской деятельности, но в связи с амнистией, которую объявила Госдума в честь 70-летия Победы в ВОВ, обвиняемый был освобожден от наказания, и с него сняли судимость. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.
В 2015 году правоохранители обнаружили в Омске крупную компанию, которая 7 лет незаконно обналичивала деньги. С 2007 до 2014 года эта подпольная финансовая организация провела транзакции на сумму свыше 9,2 млрд рублей, заработав на этом более 200 млн рублей.
После этого омский Следком возбудил дело о нелегальной банковской деятельности. Правоохранители задержали больше десяти предполагаемых участников «теневой организации». При этом Василий Дякун скрылся. Дело в отношении него выделили в отдельное производство. Несколько лет он скрывался на Северном Кипре, затем вернулся в Омск и был вновь задержан. В конце 2023 года он предстал перед судом.
Напомним, что Василий Дякун был включен в «список Титова», который бизнес-омбудсмен обнародовал в 2018 году. В список вошли полтора десятка российских предпринимателей, проживающих за границей, которые находятся под уголовным преследованием и готовы вернуться на родину.