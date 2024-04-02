Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну

После этого омский Следком возбудил дело о нелегальной банковской деятельности. Правоохранители задержали больше десяти предполагаемых участников «теневой организации». При этом Василий Дякун скрылся. Дело в отношении него выделили в отдельное производство. Несколько лет он скрывался на Северном Кипре, затем вернулся в Омск и был вновь задержан. В конце 2023 года он предстал перед судом.