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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:32

В Омской области обиженный мужчина отправил беременной подруге гроб с крестами

Прислал гроб с венком. В Омской области мужчина угрожал убийством своей возлюбленной

1 августа 2024, 05:30
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области обиженный мужчина отправил беременной подруге гроб с крестами

У пары есть шестеро детей, и вот-вот появится седьмой. Однако глава семьи чуть не лишился свободы из-за своего поведения.

В Любинском районном суде рассмотрели необычное дело в отношении судимого 45-летнего жителя. Его признали виновным по статье «Угроза убийством».

Как выяснилось, мужчина поехал на вахту за пределы региона и поссорился со своей беременной сожительницей. Желая напугать женщину, он в течение трех дней слал ей сообщения с угрозами убийством, отправлял к ней домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой. В последней содержались даты рождения и предполагаемой смерти женщины.

Фото венков, которые мужчина отправлял беременной сожительницеФото венков, которые мужчина отправлял беременной сожительнице
Фото венков, которые мужчина отправлял беременной сожительнице
Фото: Прокуратура Омской области

Сельчанка очень напугалась и обратилась к полицейским за помощью. Ее вместе с детьми взяли под охрану.

Вину в совершении преступления мужчина полностью признал, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Учитывая все обстоятельства и примирение между сожителями, виновному назначили год принудительных работ.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Угроза#Новости#Любинский район#Беременность#Угроза убийством#Судимость
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