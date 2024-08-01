Прислал гроб с венком. В Омской области мужчина угрожал убийством своей возлюбленной

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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В Любинском районном суде рассмотрели необычное дело в отношении судимого 45-летнего жителя. Его признали виновным по статье «Угроза убийством».
Как выяснилось, мужчина поехал на вахту за пределы региона и поссорился со своей беременной сожительницей. Желая напугать женщину, он в течение трех дней слал ей сообщения с угрозами убийством, отправлял к ней домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой. В последней содержались даты рождения и предполагаемой смерти женщины.
Сельчанка очень напугалась и обратилась к полицейским за помощью. Ее вместе с детьми взяли под охрану.
Вину в совершении преступления мужчина полностью признал, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Учитывая все обстоятельства и примирение между сожителями, виновному назначили год принудительных работ.