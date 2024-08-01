Прислал гроб с венком. В Омской области мужчина угрожал убийством своей возлюбленной

Как выяснилось, мужчина поехал на вахту за пределы региона и поссорился со своей беременной сожительницей. Желая напугать женщину, он в течение трех дней слал ей сообщения с угрозами убийством, отправлял к ней домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой. В последней содержались даты рождения и предполагаемой смерти женщины.