Спрятали тело в кустах. Двое омичей учинили расправу над собутыльником

По информации прокуратуры, преступление произошло в конце июля 2023 года, когда обвиняемые вместе с 34-летним знакомым распивали спиртные напитки в лесополосе на берегу Иртыша. В ходе пьяной ссоры они нанесли мужчине телесные повреждения и ножевое ранение, после чего спрятали его тело в кустах. Тело местные жители нашли только через неделю после преступления.