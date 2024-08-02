Спрятали тело в кустах. Двое омичей учинили расправу над собутыльником

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Омский областной суд вынес приговор двум ранее судимым мужчинам, не имеющим постоянного места жительства, признав их виновными в убийстве и краже.
По информации прокуратуры, преступление произошло в конце июля 2023 года, когда обвиняемые вместе с 34-летним знакомым распивали спиртные напитки в лесополосе на берегу Иртыша. В ходе пьяной ссоры они нанесли мужчине телесные повреждения и ножевое ранение, после чего спрятали его тело в кустах. Тело местные жители нашли только через неделю после преступления.
Также выяснилось, что обвиняемые своровали кабель из подвала многоквартирного дома. Вину в совершении преступлений мужчины признали частично, оспаривая только групповой характер преступлений.
Суд назначил одному из обвиняемых 14 лет 6 месяцев, а второму — 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.