Суд отказал. Бывшему вице-губернатору Гребенщикову не удалось избавиться от судимости

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
10 июня в Кировском районном суде прошло заседание, на котором судья Максим Серебренников оставил без удовлетворения ходатайство экс-заместителя губернатора Станислава Гребенщикова о снятии судимости.
Напомним, что в 2020 году бывший чиновник был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначили 2,5 года тюремного заключения, в июне 2021 года он вышел на свободу по УДО. Виновными также признали бывших заместителей Гребенщикова из министерства строительства и ЖКХ Богдана Масана и Евгения Скрудзина.