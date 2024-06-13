Суд отказал. Бывшему вице-губернатору Гребенщикову не удалось избавиться от судимости

Напомним, что в 2020 году бывший чиновник был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначили 2,5 года тюремного заключения, в июне 2021 года он вышел на свободу по УДО. Виновными также признали бывших заместителей Гребенщикова из министерства строительства и ЖКХ Богдана Масана и Евгения Скрудзина.