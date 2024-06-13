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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Бывшему вице-губернатору Гребенщикову не удалось избавиться от судимости

Суд отказал. Бывшему вице-губернатору Гребенщикову не удалось избавиться от судимости

13 июня 2024, 12:56
Фото: 1MI

Бывшему вице-губернатору Гребенщикову не удалось избавиться от судимости

Кировский районный суд оказал бывшему замгубернатора Станиславу Гребенщикову в снятии судимости, заседание прошло 10 июня.

10 июня в Кировском районном суде прошло заседание, на котором судья Максим Серебренников оставил без удовлетворения ходатайство экс-заместителя губернатора Станислава Гребенщикова о снятии судимости.

Напомним, что в 2020 году бывший чиновник был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначили 2,5 года тюремного заключения, в июне 2021 года он вышел на свободу по УДО. Виновными также признали бывших заместителей Гребенщикова из министерства строительства и ЖКХ Богдана Масана и Евгения Скрудзина.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Вице-губернатор Омской области#Новости#Судимость#Судимый#Кировский районный суд
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