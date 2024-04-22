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Published Сегодня, 13:13

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иллюстрация

Матерый рецедивист. Суд отправил под стражу омича, угрожавшего собутыльнику ножом

22 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Суд заключил под стражу омича, угрожавшего ножом новому знакомому

До инцидента мужчина был судим 13 раз — за имущественные преступления.

Пресс-центр УМВД России по городу Омску сообщил о решении суда отправить под стражу 42-летнего омича, угрожавшего ножом своему новому знакомому — до этого мужчина привлекался к ответственности и был судим. Поводом для нового уголовного преследования послужило нападение с ножом на 32-летнего потерпевшего, с которым мужчина познакомился ранее.

Как сообщается, нападение произошло в общежитии на Магистральной улице — туда потерпевший пришел в поисках жилья. Вместе с подходящим вариантом мужчина отыскал и новые знакомства — что и было решено отметить распитием горячительных напитков. Ближе к ночи мужчина решил остаться ночевать у нового знакомого, но на этом его гостеприимство и кончилось: под угрозой ножа у горла, злоумышленник отобрал у потерпевшего 6 тысяч рублей и выгнал его из дома.

Позже, сотрудники УМВД задержали мужчину — чужие деньги он потратить не успел, а на преступление, по его словам, решился под воздействием алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» — мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Город55 сообщал об убийстве пьяным мужчиной собственной матери — личная неприязнь и регулярные упреки стали причиной для избиения. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

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