Матерый рецедивист. Суд отправил под стражу омича, угрожавшего собутыльнику ножом

Как сообщается, нападение произошло в общежитии на Магистральной улице — туда потерпевший пришел в поисках жилья. Вместе с подходящим вариантом мужчина отыскал и новые знакомства — что и было решено отметить распитием горячительных напитков. Ближе к ночи мужчина решил остаться ночевать у нового знакомого, но на этом его гостеприимство и кончилось: под угрозой ножа у горла, злоумышленник отобрал у потерпевшего 6 тысяч рублей и выгнал его из дома.