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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:31

иллюстрация

«Украл-выпил-в тюрьму». Молодой омич пойдет под суд за кражу и дебош в магазине

17 апреля 2024, 04:28
Фото: Город55
иллюстрация

Рецидивист из Омска в шестой раз украл алкоголь в магазине и устроил дебош

Молодой человек спрятал три бутылки под курткой, но продавцы это заметили и попросили оплатить товар. Тогда он схватил одну из бутылок и, угрожая, сбежал из магазина. В полиции уточнили, что омич пять раз был судим за кражу. В этот раз ему вменили грабеж.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что в магазине на проспекте Менделеева 21-летний омич спрятал под курткой 3 бутылки крепкого алкоголя. Продавец заметил это и предложил оплатить товар, но молодой человек начал угрожать ему бутылкой.

Все закончилось тем, что омич разбил дверь и ушел. Работники не смогли его остановить. Через несколько часов полицейские нашли его, но к тому моменту все напитки уже были выпиты. Мужчину отвезли в отдел, а затем в изолятор временного содержания.

«Классическая схема „украл-выпил-в тюрьму“ — в действии», — отметили в полиции.

Стоит отметить, что ранее молодой человек уже 5 раз был судим за кражу. В данном случае его действия были квалифицированы дознавателем по статье 161 УК РФ «Грабеж».

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