«Украл-выпил-в тюрьму». Молодой омич пойдет под суд за кражу и дебош в магазине

Рецидивист из Омска в шестой раз украл алкоголь в магазине и устроил дебош

Молодой человек спрятал три бутылки под курткой, но продавцы это заметили и попросили оплатить товар. Тогда он схватил одну из бутылок и, угрожая, сбежал из магазина. В полиции уточнили, что омич пять раз был судим за кражу. В этот раз ему вменили грабеж.