«Украл-выпил-в тюрьму». Молодой омич пойдет под суд за кражу и дебош в магазине

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В пресс-службе омской полиции сообщили, что в магазине на проспекте Менделеева 21-летний омич спрятал под курткой 3 бутылки крепкого алкоголя. Продавец заметил это и предложил оплатить товар, но молодой человек начал угрожать ему бутылкой.
Все закончилось тем, что омич разбил дверь и ушел. Работники не смогли его остановить. Через несколько часов полицейские нашли его, но к тому моменту все напитки уже были выпиты. Мужчину отвезли в отдел, а затем в изолятор временного содержания.
«Классическая схема „украл-выпил-в тюрьму“ — в действии», — отметили в полиции.
Стоит отметить, что ранее молодой человек уже 5 раз был судим за кражу. В данном случае его действия были квалифицированы дознавателем по статье 161 УК РФ «Грабеж».