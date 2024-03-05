Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Накануне в больницу Исилькульского района обратился 34-летний местный житель. Медики обнаружили под кожей на лбу и щеке пациента две пули. Как выяснилось, стрелял в потерпевшего его знакомый.
Инцидент произошел во время застолья у их общей знакомой. Между мужчинами разгорелся конфликт на почве ревности. Тогда 30-летний мужчина выхватил пневматический пистолет и дважды выстрелил в лицо своему оппоненту. Пострадавший обратился к медикам лишь на следующее утро.
В итоге полицейские изъяли у стрелявшего пневматический пистолет и пули к нему. Стоит отметить, что на мужчину уже были заведены уголовные дела за кражи, грабежи, побои и незаконный оборот наркотиков.