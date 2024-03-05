Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

иллюстрация

Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности

5 марта 2024, 07:51
Фото: Город55
иллюстрация
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи, побои и незаконный оборот наркотиков.

Накануне в больницу Исилькульского района обратился 34-летний местный житель. Медики обнаружили под кожей на лбу и щеке пациента две пули. Как выяснилось, стрелял в потерпевшего его знакомый.

Инцидент произошел во время застолья у их общей знакомой. Между мужчинами разгорелся конфликт на почве ревности. Тогда 30-летний мужчина выхватил пневматический пистолет и дважды выстрелил в лицо своему оппоненту. Пострадавший обратился к медикам лишь на следующее утро.

В итоге полицейские изъяли у стрелявшего пневматический пистолет и пули к нему. Стоит отметить, что на мужчину уже были заведены уголовные дела за кражи, грабежи, побои и незаконный оборот наркотиков.

Новый срок. В Омской области рецидивист убил собутыльника кухонным ножом
Узнать подробнее
Читайте также:
Грозит пожизненный срок. В Омске задержали двух организаторов онлайн-наркомаркетаПокупка билета на спектакль обернулась для омича потерей денегНезаконная подработка. Наркокурьера из Омска отправили в тюрьму на 11 лет
#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Ревность#Новости#Исилькуль#Большеречье#Ссора#Пневматическое оружие#Тяжкое вред здоровью#Ножевые ранения#Судимость
Подпишитесь
Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной
Сегодня, 06:38
Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта
Сегодня, 02:56
Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах
Сегодня, 07:16
В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу
Сегодня, 06:37
Будет шум и пыль. Омичи написали жалобу мэру Шелесту на новую развязку у метромоста
Вчера, 14:20
Омским судьям от имени Путина вручили медали «100 лет Верховному суду России»
Сегодня, 04:44