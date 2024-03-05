Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности

Инцидент произошел во время застолья у их общей знакомой. Между мужчинами разгорелся конфликт на почве ревности. Тогда 30-летний мужчина выхватил пневматический пистолет и дважды выстрелил в лицо своему оппоненту. Пострадавший обратился к медикам лишь на следующее утро.