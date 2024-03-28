Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 05:00
Калачинский городской суд вынес приговор двум молодым людям, которые были обвинены в мошенничестве. В мае прошлого года из-за их действий 9 пожилых омичей потеряли более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Мошенники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники попали в аварию и якобы стали виновниками ДТП. Они предлагали передать деньги для возмещения вреда. Обвиняемые в этом преступлении выполняли роль курьеров. Они забирали накопления у встревоженных пенсионеров и переводили деньги на указанные сообщниками счета, оставляя себе небольшой процент.
В результате 18-летний молодой человек был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его 19-летний сообщник, который уже имел судимость за аналогичные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Вдобавок суд обязал молодых людей возместить материальный ущерб. Расследование уголовного дела в отношении других участников ОПГ продолжается.