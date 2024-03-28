Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию

Мошенники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники попали в аварию и якобы стали виновниками ДТП. Они предлагали передать деньги для возмещения вреда. Обвиняемые в этом преступлении выполняли роль курьеров. Они забирали накопления у встревоженных пенсионеров и переводили деньги на указанные сообщниками счета, оставляя себе небольшой процент.