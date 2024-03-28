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Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию

28 марта 2024, 04:52
Фото: Город55
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Молодых омичей отправили в колонию за помощь телефонным мошенникам

Молодые люди обманывали пенсионеров, сообщая им, что их родственники попали в ДТП и срочно нужны деньги, за что получали небольшой процент.

Калачинский городской суд вынес приговор двум молодым людям, которые были обвинены в мошенничестве. В мае прошлого года из-за их действий 9 пожилых омичей потеряли более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Мошенники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники попали в аварию и якобы стали виновниками ДТП. Они предлагали передать деньги для возмещения вреда. Обвиняемые в этом преступлении выполняли роль курьеров. Они забирали накопления у встревоженных пенсионеров и переводили деньги на указанные сообщниками счета, оставляя себе небольшой процент.

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Фото: Прокуратура Омской области

В результате 18-летний молодой человек был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его 19-летний сообщник, который уже имел судимость за аналогичные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вдобавок суд обязал молодых людей возместить материальный ущерб. Расследование уголовного дела в отношении других участников ОПГ продолжается.

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