В Омской области 15-летнего юношу заключили под стражу за нападение на таксиста

Posted 29 октября, 11:55
Published 29 октября, 11:55
Modified 29 октября, 11:57
Updated 29 октября, 11:57
Прокуратура Марьяновского района выразила поддержку решению следственных органов о помещении под стражу 15-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении серьезных преступлений, включая попытку убийства и угона автомобиля.
Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, данный случай произошел в ночь на 27 октября. Подросток вызвал такси, чтобы доехать до соседнего района, однако по прибытии автомобиля между ним и 38-летней таксисткой возник конфликт. Спор возник из-за канистры с бензином, которую юноша намеревался взять с собой. В конечном итоге, в ходе словесной перепалки, молодой человек, ранее судимый за кражу и угон, перешел к физическому насилию и нанес женщине несколько ножевых ранений.
Несмотря на серьезные травмы, таксистка проявила невероятную смелость и смогла выбраться из автомобиля, вызвав при этом полицию. В результате оперативных действий правоохранителей, подросток вскоре был задержан на федеральной трассе, где он не справился с управлением угнанным автомобилем и съехал в кювет.
27 октября суд в Марьяновском районе принял решение о заключении подростка под стражу до конца декабря 2024 года. Кроме того, прокуратура начала проверку работы органов профилактики, которые должны следить за поведением данного подростка.