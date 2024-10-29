В Омской области 15-летнего юношу заключили под стражу за нападение на таксиста

Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, данный случай произошел в ночь на 27 октября. Подросток вызвал такси, чтобы доехать до соседнего района, однако по прибытии автомобиля между ним и 38-летней таксисткой возник конфликт. Спор возник из-за канистры с бензином, которую юноша намеревался взять с собой. В конечном итоге, в ходе словесной перепалки, молодой человек, ранее судимый за кражу и угон, перешел к физическому насилию и нанес женщине несколько ножевых ранений.