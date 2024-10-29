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Posted 29 октября, 11:55

Published 29 октября, 11:55

Modified 29 октября, 11:57

Updated 29 октября, 11:57

В Омской области 15-летнего юношу заключили под стражу за нападение на таксиста

В Омской области 15-летнего юношу заключили под стражу за нападение на таксиста

29 октября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Марьяновском районе 15-летний подросток был задержан после того, как напал на таксистку и угнал ее автомобиль.

Прокуратура Марьяновского района выразила поддержку решению следственных органов о помещении под стражу 15-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении серьезных преступлений, включая попытку убийства и угона автомобиля.

Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, данный случай произошел в ночь на 27 октября. Подросток вызвал такси, чтобы доехать до соседнего района, однако по прибытии автомобиля между ним и 38-летней таксисткой возник конфликт. Спор возник из-за канистры с бензином, которую юноша намеревался взять с собой. В конечном итоге, в ходе словесной перепалки, молодой человек, ранее судимый за кражу и угон, перешел к физическому насилию и нанес женщине несколько ножевых ранений.

Фото: Прокуратура Омской области

Несмотря на серьезные травмы, таксистка проявила невероятную смелость и смогла выбраться из автомобиля, вызвав при этом полицию. В результате оперативных действий правоохранителей, подросток вскоре был задержан на федеральной трассе, где он не справился с управлением угнанным автомобилем и съехал в кювет.

27 октября суд в Марьяновском районе принял решение о заключении подростка под стражу до конца декабря 2024 года. Кроме того, прокуратура начала проверку работы органов профилактики, которые должны следить за поведением данного подростка.

#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Угон#Задержание#Прокуратура#Такси#Новости#Ножевые ранения#Судимость
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