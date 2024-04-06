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Posted 6 апреля, 05:34

Published 6 апреля, 05:34

Modified 6 апреля, 06:29

Updated 6 апреля, 06:29

Житель Омской области помог 212 китайцам незаконно попасть в Россию

Ждет тюрьма. Омич помог незаконно попасть в Россию 212 китайцам

6 апреля 2024, 05:34
Фото: 1MI

Житель Омской области помог 212 китайцам незаконно попасть в Россию

Приговор 36-летнему мужчине, который помог незаконно мигрировать двум сотням иностранцев, вынес Куйбышевский районный суд.

Куйбышевский районный суд вынес приговор 36-летнему омичу, виновному в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).

Суд установил, что мужчина занимал должность гендиректора в ООО «РТБ». В его обязанности входило оформление документов для трудовой миграции. Пользуясь своим положением, омич оформил фиктивные бумаги для нескольких сотен иностранцев. Согласно незаконным договорам, мигранты должны были приехать работать в Россию.

Так, с сентября 2020 по апрель 2021 года гендиректор компании «пригласил» на заработки в ООО «РТБ» 212 китайцев, после чего отправил фальшивые документы в Министерство энергетики РФ, оттуда их перенаправили в МВД и ПС ФСБ. В результате гражданам Китая выдали рабочие и деловые визы, с ними мигранты отправились в разные регионы РФ и трудились там.

В суде мужчина не признал свою вину, следствие же собрало достаточно доказательств для ее подтверждения. Куйбышевский районный суд назначил омичу наказание в виде полутора лет тюремного заключения.

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