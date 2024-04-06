Ждет тюрьма. Омич помог незаконно попасть в Россию 212 китайцам

Posted 6 апреля, 05:34
Published 6 апреля, 05:34
Modified 6 апреля, 06:29
Updated 6 апреля, 06:29
Куйбышевский районный суд вынес приговор 36-летнему омичу, виновному в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).
Суд установил, что мужчина занимал должность гендиректора в ООО «РТБ». В его обязанности входило оформление документов для трудовой миграции. Пользуясь своим положением, омич оформил фиктивные бумаги для нескольких сотен иностранцев. Согласно незаконным договорам, мигранты должны были приехать работать в Россию.
Так, с сентября 2020 по апрель 2021 года гендиректор компании «пригласил» на заработки в ООО «РТБ» 212 китайцев, после чего отправил фальшивые документы в Министерство энергетики РФ, оттуда их перенаправили в МВД и ПС ФСБ. В результате гражданам Китая выдали рабочие и деловые визы, с ними мигранты отправились в разные регионы РФ и трудились там.
В суде мужчина не признал свою вину, следствие же собрало достаточно доказательств для ее подтверждения. Куйбышевский районный суд назначил омичу наказание в виде полутора лет тюремного заключения.