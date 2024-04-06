Ждет тюрьма. Омич помог незаконно попасть в Россию 212 китайцам

Так, с сентября 2020 по апрель 2021 года гендиректор компании «пригласил» на заработки в ООО «РТБ» 212 китайцев, после чего отправил фальшивые документы в Министерство энергетики РФ, оттуда их перенаправили в МВД и ПС ФСБ. В результате гражданам Китая выдали рабочие и деловые визы, с ними мигранты отправились в разные регионы РФ и трудились там.