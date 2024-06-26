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иллюстрация

Грозит до 7 лет. Пьяный рецидивист из Омска ударил собутыльника и украл его сумку

26 июня 2024, 07:12
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске пьяного рецидивиста накажут за кражу и избиение своего собутыльника

Омич проводил время в компании своего знакомого и его друга. Однако вечер закончился ссорой. Мужчина обнаружил, что у него пропали вещи, и на следующее утро обратился в полицию.

В омской полиции рассказали, что 34-летний житель Ленинского округа обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что неизвестные украли у него телефон, ключи от квартиры, деньги (300 рублей) и кепку. На основании этого следователь возбудил уголовное дело по статье «Грабеж».

После этого на место происшествия, в лесополосу возле автобусной остановки «Улица 5-я Ленинградская», прибыл наряд ППС. Полицейские задержали подозреваемого по приметам и доставили его в отделение полиции.

украденное имуществоукраденное имущество
украденное имущество
Фото: УМВД России по Омской области

Как оказалось, омич возвращался домой с остановки, где встретил своего знакомого. Знакомый представил его своему приятелю. Мужчины решили вместе выпить, однако во время застолья между ними возник конфликт. Приятель несколько раз ударил омича по лицу, а затем забрал его сумку, в которой находились личные вещи на общую сумму 3900 рублей.

В итоге 34-летний обвиняемый потратил на алкоголь только часть украденных денег. Остальную сумму он вернул владельцу. На допросе мужчина не смог объяснить, почему произошла ссора, и даже не вспомнил, из-за чего она возникла.

Отметим, что ранее он уже был судим за кражу, разбой и нанесение тяжкого вреда здоровью. Новое преступление, грабеж с применением насилия, наказывается лишением свободы до 7 лет.

Воспользовался доверием. Омич обманул друга-инвалида и снял все деньги с его карты
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