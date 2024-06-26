Грозит до 7 лет. Пьяный рецидивист из Омска ударил собутыльника и украл его сумку

Как оказалось, омич возвращался домой с остановки, где встретил своего знакомого. Знакомый представил его своему приятелю. Мужчины решили вместе выпить, однако во время застолья между ними возник конфликт. Приятель несколько раз ударил омича по лицу, а затем забрал его сумку, в которой находились личные вещи на общую сумму 3900 рублей.