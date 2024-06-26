Грозит до 7 лет. Пьяный рецидивист из Омска ударил собутыльника и украл его сумку

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В омской полиции рассказали, что 34-летний житель Ленинского округа обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что неизвестные украли у него телефон, ключи от квартиры, деньги (300 рублей) и кепку. На основании этого следователь возбудил уголовное дело по статье «Грабеж».
После этого на место происшествия, в лесополосу возле автобусной остановки «Улица 5-я Ленинградская», прибыл наряд ППС. Полицейские задержали подозреваемого по приметам и доставили его в отделение полиции.
Как оказалось, омич возвращался домой с остановки, где встретил своего знакомого. Знакомый представил его своему приятелю. Мужчины решили вместе выпить, однако во время застолья между ними возник конфликт. Приятель несколько раз ударил омича по лицу, а затем забрал его сумку, в которой находились личные вещи на общую сумму 3900 рублей.
В итоге 34-летний обвиняемый потратил на алкоголь только часть украденных денег. Остальную сумму он вернул владельцу. На допросе мужчина не смог объяснить, почему произошла ссора, и даже не вспомнил, из-за чего она возникла.
Отметим, что ранее он уже был судим за кражу, разбой и нанесение тяжкого вреда здоровью. Новое преступление, грабеж с применением насилия, наказывается лишением свободы до 7 лет.