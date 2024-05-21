Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет

Известно, что собака провела в ожидании своего жестокого хозяина больше двух недель. Живодер не просто бросил собаку в лесу, но и обрек ее на мучительную смерть от голода. При встрече с девушкой пес был очень напуган, но даже испытывая сильный голод, он не хотел уходить с этого места. Возможно, он надеялся, что хозяин заберет его.