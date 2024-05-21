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труп домашнего питомца

Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет

21 мая 2024, 07:47
Фото: УМВД России по Омской области
труп домашнего питомца

Живодер из Омской области жестоко убил кота и бросил его труп на растерзание псу

В полиции уточнили, что причиной конфликта стало чувство ревности мужчины к своей 42-летней сожительнице. Во дворе их общего дома он пнул кошку, а потом добил ее руками. Тело животного он оставил возле будки собаки, надеясь, что пес разорвет останки. Но этого не произошло.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что 30-летний житель Павлоградского района недавно издевался над кошкой. Отметим, что ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом.

Как выяснилось, причиной конфликта стало чувство ревности. Мужчина поссорился со своей 42-летней сожительницей. Во дворе их общего дома в присутствии 12-летней девочки он сначала пнул кошку, а затем добил ее руками. После этого он оставил труп животного возле будки собаки, надеясь, что пес разорвет останки. Однако этого не произошло.

труп домашнего питомцатруп домашнего питомца
труп домашнего питомцатруп домашнего питомца
труп домашнего питомцатруп домашнего питомца
труп домашнего питомца
Фото: УМВД России по Омской области

Участковый опросил всех участников и свидетелей конфликта, забрал тело кошки и отправил его на ветеринарную экспертизу. Следователь ОМВД России по Павлоградскому району завел уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего. Теперь живодеру грозит реальный тюремный срок — до пяти лет лишения свободы.

Ранее Город55 рассказывал о том, как в лесу Омской области была обнаружена собака. Она была привязана к дереву с помощью тугой веревки. Волонтер приюта «Друг» случайно наткнулась на эту собаку. Она находилась в овраге рядом с одной из деревень в нескольких километрах от трассы. Место, где она была найдена, не видно с дороги.

Известно, что собака провела в ожидании своего жестокого хозяина больше двух недель. Живодер не просто бросил собаку в лесу, но и обрек ее на мучительную смерть от голода. При встрече с девушкой пес был очень напуган, но даже испытывая сильный голод, он не хотел уходить с этого места. Возможно, он надеялся, что хозяин заберет его.

Умер бы от голодной смерти. Омский живодер привязал свою собаку к дереву и ушел
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