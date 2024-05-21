Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В пресс-службе омской полиции сообщили, что 30-летний житель Павлоградского района недавно издевался над кошкой. Отметим, что ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом.
Как выяснилось, причиной конфликта стало чувство ревности. Мужчина поссорился со своей 42-летней сожительницей. Во дворе их общего дома в присутствии 12-летней девочки он сначала пнул кошку, а затем добил ее руками. После этого он оставил труп животного возле будки собаки, надеясь, что пес разорвет останки. Однако этого не произошло.
Участковый опросил всех участников и свидетелей конфликта, забрал тело кошки и отправил его на ветеринарную экспертизу. Следователь ОМВД России по Павлоградскому району завел уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего. Теперь живодеру грозит реальный тюремный срок — до пяти лет лишения свободы.
Ранее Город55 рассказывал о том, как в лесу Омской области была обнаружена собака. Она была привязана к дереву с помощью тугой веревки. Волонтер приюта «Друг» случайно наткнулась на эту собаку. Она находилась в овраге рядом с одной из деревень в нескольких километрах от трассы. Место, где она была найдена, не видно с дороги.
Известно, что собака провела в ожидании своего жестокого хозяина больше двух недель. Живодер не просто бросил собаку в лесу, но и обрек ее на мучительную смерть от голода. При встрече с девушкой пес был очень напуган, но даже испытывая сильный голод, он не хотел уходить с этого места. Возможно, он надеялся, что хозяин заберет его.