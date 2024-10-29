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Социальные инвестиции

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Октябрь
До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
Омские школьники приняли участие в творческой акции в «Птичьей гавани»
24 октября, 06:03
Серая зона развития. Какой потенциал есть в регионе для трансформации Омска?
16 октября, 11:59
Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья
15 октября, 10:10
Сентябрь
Волонтеры ОНПЗ вместе со студентами создали новый сквер у ОмГТУ
30 сентября, 10:05
«Газпромнефть-СМ» обеспечила скорую помощь омской ОДКБ необходимыми моторными маслами
11 сентября, 03:55
Август
Омский НПЗ поддержал пополнение кадрового резерва IT-специалистов Омской области
14 августа, 10:05
Июль
Омские библиотеки при поддержке ОНПЗ прививают детям любовь к чтению
Омский НПЗ поддержал проект «Арт-лаборатория», созданный городскими библиотеками. Его задача — привить юным омичам любовь к чтению.
29 июля, 01:50
Таре 430 лет: как горожане отметили юбилей
15 июля, 09:25
Июнь
Когда важна среда. Какие зеленые инновации внедряет ОНПЗ
28 июня, 09:00

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