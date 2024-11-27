В дань памяти: в Омске пройдут межрегиональные соревнования по боксу

Предварительные бои начнутся сегодня в 17:00 в Центре единоборств по адресу: ул. Вавилова, 45/2. А финальные поединки будут проходить уже в эту субботу, 30 ноября. Боксерские соревнования охватят 18 весовых категорий для мужчин и женщин. Победители получат медали, дипломы и памятные призы, а также смогут претендовать на разряд «Кандидат в мастера спорта». Организаторами выступают Министерство спорта Омской области и Центр спортивной подготовки по боксу имени Алексея Тищенко.