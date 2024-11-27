В дань памяти: в Омске пройдут межрегиональные соревнования по боксу

Posted 27 ноября, 09:51
Published 27 ноября, 09:51
Modified 27 ноября, 09:53
Updated 27 ноября, 09:53
Предварительные бои начнутся сегодня в 17:00 в Центре единоборств по адресу: ул. Вавилова, 45/2. А финальные поединки будут проходить уже в эту субботу, 30 ноября. Боксерские соревнования охватят 18 весовых категорий для мужчин и женщин. Победители получат медали, дипломы и памятные призы, а также смогут претендовать на разряд «Кандидат в мастера спорта». Организаторами выступают Министерство спорта Омской области и Центр спортивной подготовки по боксу имени Алексея Тищенко.
Также в партнерстве с ОНПЗ при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» проводится чемпионат Сибири по боксу. Соревнования посвящены памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода и имеют полувековую историю. В прошлом году золото на чемпионате Сибири завоевала омичка Салтанат Меденова. Позже она подтвердила свой успех на Чемпионате России, выиграв в своей категории.
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании.
Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ, заявил, что предприятие на протяжении многих лет ведет активную работу по развитию спортивной инфраструктуры в Омской области.
«Наша цель — сделать здоровый образ жизни доступным для всех и вовлекать в него как можно больше людей, особенно молодое поколение. Приобщая молодежь к спорту, мы делаем важный вклад в будущее региона и страны», — сказал Олег Белявский.
Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион, признается, что омская школа бокса воспитала не одно поколение чемпионов, которые добились успехов на мировом уровне. По его словам, ОНПЗ вносит значительный вклад в развитие бокса в регионе.
«Благодаря поддержке предприятия наш регион имеет возможность принимать соревнования высокого уровня, а талантливые боксеры получают шанс заявить о себе и выступить на федеральных турнирах. Как спортсмен знаю, насколько это важно для карьеры», — отмечает Алексей Тищенко.
А чтобы окунуться в мир интересных фактов об истории омского бокса, предлагаем пройти специальный тест.