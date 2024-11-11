Промышленность и банки. Стали известны компании — лидеры социальных инвестиций Омска

Разумеется, это не все добрые дела, прославившие каждую из представленных компаний — многие из них нуждаются не в скупом отображении адресов и дат, а в отдельном проекте, который сможет показать настоящий уровень преображения Омска через призму действий бизнеса. И к слову, он уже есть: познакомиться со вкладом компаний в развитие нашего города можно с помощью интерактивной карты «Заботливого Омска», вместившей все начинания омских предприятий.