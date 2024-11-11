Промышленность и банки. Стали известны компании — лидеры социальных инвестиций Омска

Posted 11 ноября, 03:00
Published 11 ноября, 03:00
Modified 11 ноября, 03:00
Updated 11 ноября, 03:00
Больницам не хватает врачей, школам — учителей, столовым — поваров, девелоперам — строителей, заводам — рабочих. Мы уже писали, что в Омской области массово не хватает специалистов практически во всех областях. А по прогнозу Росстата к 2045 году Омская область потеряет еще 171,8 тыс человек трудоспособного возраста.
Демографический кризис — это общемировая тенденция, актуальная и для России. Все регионы столкнутся с проблемой снижения трудоспособного населения. Конкуренция за специалистов обострится между регионами. И это тревожный звонок для Омска, который на протяжении 20 лет не может переломить тренд оттока населения.
С этой точки зрения, развитие Омска — это не обычная риторика популистов, не гипотетическая мечта о лучшей жизни, это экзистенциальный вызов. Омск либо развивается, либо закрывается.
Социальные проекты омского бизнеса играют новую, еще более важную роль в развитии города. А значит наш спецпроект «Омск Заботливый», придуманный как форма благодарности омскому бизнесу за их социальный вклад, получает новую значимость.
На карте проекта видно, сколько важных преобразований произошло в Омске за последние два года. Это десятки образовательных, спортивных, оздоровительных проектов, благоустройство территорий, поддержка волонтерских движений.
Как оказалось, ключевую роль в развитии города играют сразу несколько крупных компаний: это промышленные предприятия «Газпром нефти» и Группы компаний «Титан», а также известные многим банки «Сбер» и «ВТБ».
«Газпром нефть» — компания, сформировавшая в Омске нефтехимический кластер во главе с Омским нефтезаводом. За время своего существования компания вложила более 500 млрд рублей в модернизацию омских активов. Является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Омска. Широко известно о крупных проектах «Газпром нефти»: поддержка ХК «Авангард», строительство G-Drive арены, реновация улиц Ленина и Чокана Валиханова. Эксперты даже назвали компанию «тягловой лошадью» социальных инвестиций Омска. Но крупные проекты затмевают системную работу компании по развитию города, объединенную в благотворительный фонд «Родные города».
Например, появление на омских улицах экологичных автобусов на газе, целого ряда новых зеленых локаций, создание общественных пространств в омских музеях, а также создание нескольких серьезных спортивных центров и образовательных проектов.
Примеру предыдущей компании следует и относительно молодой холдинг — ГК «Титан», чья деятельность, хоть и «привязана» к Омску, но уже соответствует федеральным масштабам и охватывает сразу два важнейших направления — нефтехимию и сельское хозяйство. Однако, сюда можно дописать и третий вектор работы Группы компаний «Титан» — совершенствование родного региона.
Следуя ему, ГК «Титан» уже успела сделать многое — это и появление в Омске памятника Ивану Бухгольцу, партнерская поддержка на самом высоком — генеральном уровне — женского баскетбольного клуба и помощь юным хоккеистам, а также планы на реконструкцию одного знакового места города — «Державы», украсившей омскую набережную.
Активно участвует в развитии Омска и непромышленный сектор. «Сбер» — одна из самых старинных банковских организаций России, а сегодня — мультисервисный гигант, драйвер развития IT-отрасли России. С Омском компания связана практически «кровными узами»: именно в Омске жил и учился нынешний председатель правления «Сбера» — Герман Греф.
И уж тем более актуальна такая связь и для омских сотрудников именитого банка — в городе очень много локаций, ставших еще лучше благодаря трудам волонтеров «Сбера» и комплексным программам, реализуемых банком по всей стране. Один из их важнейших элементов — просветительские проекты, которые реализуются на базе множества омских школ.
Схожую модель социальных инвестиций в благо Омска избрал и «ВТБ» — наш город является регулярным участником множества всероссийских социальных акций, направленных на улучшение самых разных сфер жизни: это и поддержка спортивных мероприятий, приобретение оборудования для медучреждений и создание комфортных условий для учебы во многих образовательных учреждениях Омска.
Разумеется, это не все добрые дела, прославившие каждую из представленных компаний — многие из них нуждаются не в скупом отображении адресов и дат, а в отдельном проекте, который сможет показать настоящий уровень преображения Омска через призму действий бизнеса. И к слову, он уже есть: познакомиться со вкладом компаний в развитие нашего города можно с помощью интерактивной карты «Заботливого Омска», вместившей все начинания омских предприятий.