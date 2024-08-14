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Омский НПЗ поддержал пополнение кадрового резерва IT-специалистов Омской области

Омский НПЗ поддержал пополнение кадрового резерва IT-специалистов Омской области

14 августа 2024, 10:05
Фото: Римма Злацовская
Школьники и студенты региона, обучающиеся по IT-специальностям, стали участниками проекта программы «Родные города» компании «Газпром нефть»: под наблюдением кураторов они будут разрабатывать мобильные приложения, лучшие из которых получат грантовую поддержку.

Всего в проекте IT-лаборатории принимает участие 12 групп — им предстоит за 2 месяца разработать собственные мобильные приложения. И, к слову, у них уже даже есть заказчики: например, сейчас в разработке находится система автоматизации данных об омских приютах для животных — благодаря ей вся информация о «хвостиках» будет собрана в одном месте, а значит найти им хозяев удастся гораздо быстрее. Также среди перспективных разработок и специальное приложение для дизайнеров одежды: с ним они смогут примерять проектируемые вещи в виртуальной реальности.

«В регионе должно быть как можно больше площадок для обмена опытом и взаимодействия специалистов, тем более в стремительно развивающейся сфере компьютерных технологий. Проект, который поддержал Омский НПЗ, работает на укрепление IT-позиций местного рынка труда и открывает для региона новые перспективы», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Организовать подобную IT-лабораторию удалось с помощью омского НПЗ — авторы проекта приняли участие в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» и получили всю необходимую поддержку. Как отмечают организаторы, их задача — пополнить кадровый резерв региона IT-специалистами с отработанными навыками проектирования приложений. Лучшие из участников, возможно, смогут добиться для своих приложений релиза и «выхода в свет»: по итогам конкурса эксперты выберут 6 команд, которые получат денежный приз в размере 300 тыс рублей.

На этом активность IT-лаборатории не закончится — позже в Омске состоится фестиваль DemoFest, одним из организаторов которого является правительство Омской области:

«У нашего региона есть огромный потенциал для реализации подобных масштабных IT-проектов. В этом году губернатор дал старт марафону ИТ-чемпионатов, который вовлек уже более 4 000 студентов ВУЗов и колледжей. Важно, что бизнес демонстрирует всестороннюю заинтересованность в подготовке кадров в регионе. Спасибо Омскому НПЗ за поддержку такого важного для региона проекта. Вместе мы реализовываем национальную политику по подковке кадров для технологического и цифрового суверенитета страны», — сказал министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
Выпускники базовой кафедры «Газпром нефти» в ОмГТУ получили работу на Омском НПЗ
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#Илья Скобин#Образование#Омская область#Кадровый резерв#Олег Белявский#Омский НПЗ#Генеральный директор#Рынок труда#Родные города#Виртуальная реальность#Технологический суверенитет#Социальные инвестиции#Грантовый конкурс#IT-специалисты
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