Омский НПЗ поддержал пополнение кадрового резерва IT-специалистов Омской области

Всего в проекте IT-лаборатории принимает участие 12 групп — им предстоит за 2 месяца разработать собственные мобильные приложения. И, к слову, у них уже даже есть заказчики: например, сейчас в разработке находится система автоматизации данных об омских приютах для животных — благодаря ей вся информация о «хвостиках» будет собрана в одном месте, а значит найти им хозяев удастся гораздо быстрее. Также среди перспективных разработок и специальное приложение для дизайнеров одежды: с ним они смогут примерять проектируемые вещи в виртуальной реальности.